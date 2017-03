Nhà bếp nguy hiểm hơn đường phố

Ảnh minh họa: visualphotos.com.

Theo Minh Long (VNE)



Giới khoa học lo ngại mức độ ô nhiễm không khí trong nhà đang có xu hướng tăng do trào lưu sử dụng hóa chất tẩy rửa có hoạt tính mạnh, nước hoa xịt phòng và thói quen đóng kín các cửa để bật máy điều hòa nhiệt độ.Để tìm hiểu mức độ nguy hiểm của ô nhiễm trong nhà, các nhà nghiên cứu của Đại học Sheffield tại Anh theo dõi ba ngôi nhà ở những địa điểm khác nhau. Một nhà được xây bằng đá, có mái kiểu truyền thống và bếp điện. Nó nằm trong một làng ở vùng nông thôn. Hai nhà kia là căn hộ mái bằng với bếp gas và đều nằm gần đường phố đông đúc.Nhóm nghiên cứu lấy mẫu không khí cả bên trong và bên ngoài các ngôi nhà trong 4 tuần để đo nồng độ các chất gây ô nhiễm. Kết quả cho thấy nồng độ carbon monoxide (CO) trong ngôi nhà ở vùng nông thôn rất thấp. Ngược lại, nồng độ CO trong hai căn hộ ở độ thị rất cao, đặc biệt là khi những chiếc bếp gas được sử dụng.Nồng độ nitrogen dioxide (NO2), một loại khí độc khác, trong phòng bếp của hai căn hộ ở đô thị cao gấp ba lần so với ngôi nhà ở nông thôn.Các chuyên gia cũng xem xét nồng độ của những chất độc hại đối với người già và những người mắc bệnh ở đường hô hấp. Chúng bao gồm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và các hạt rắn có kích thước đủ nhỏ để xâm nhập vào phổi. Họ nhận thấy nồng độ các hạt cứng trong bếp của hai căn hộ cao hơn mức an toàn mà chính phủ Anh quy định đối với chất lượng không khí ngoài trời.Theo giáo sư Vida Shafiri, trưởng nhóm nghiên cứu, khi đề cập tới chất lượng không khí, phần lớn dư luận chỉ nghĩ tới không khí ngoài trời. Do người hiện đại dành phần lớn thời gian trong ngày cho các hoạt động trong nhà, chúng ta nên hiểu rõ hơn về ô nhiễm không khí trong nhà.“Thời gian ở trong nhà của con người hiện nay chiếm tới 90% tổng thời gian trong ngày. Chúng ta thực hiện mọi biện pháp để khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp, an toàn và tiện nghi hơn, song chúng ta hiếm khi nghĩ tới những khí độc hại trong nhà. Khi chúng ta đóng kín các cửa để bật máy điều hòa nhiệt độ hoặc lò sưởi, mức độ ô nhiễm không khí trong nhà tăng lên. Tình trạng đó tác động xấu tới sức khỏe của chúng ta”, bà Sharifi phát biểu.