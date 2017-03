Nhà thuốc thực hiện GPP, người bệnh có lợi gì?

Tiêu chuẩn nhà thuốc đạt GPP Về cơ sở vật chất: Diện tích tối thiểu 10 m2, sắp xếp thuốc không lộn xộn; thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không để chung với nhau, thuốc buộc để trong tủ lạnh phải để trong tủ lạnh. Nhiệt độ nhà thuốc không vượt quá 30oC, độ ẩm dưới 75%, thuốc không được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Về quy trình: Phải có quy trình bán thuốc. Toàn bộ hệ thống thuốc phải được quản lý. Nhà thuốc có số lượng thuốc nhiều có thể quản lý bằng hệ thống máy tính, còn nhà thuốc nhỏ ở khu dân cư theo dõi bằng sổ sách. Cuối cùng là phải có dược sĩ đại học mỗi ngày để chăm sóc dược cho người dân. Gần kề thời điểm thực hiện GPP Từ năm 2007, Bộ Y tế đặt ra chuẩn nhà thuốc GPP (thực hành tốt nhà thuốc) và đến hết năm 2010 để nhà thuốc chuyển đổi tự giác, phục vụ người dân tốt hơn. Ngành y tế cam kết người mua thuốc tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP sẽ được đảm bảo thuốc có nguồn gốc, chất lượng và sử dụng an toàn và có dược sĩ tư vấn về lợi hại của thuốc. Theo lộ trình đó, kể từ ngày 1-1-2011, tất cả nhà thuốc đều phải đạt chuẩn GPP. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy cả nước hiện nay có 41.000 cơ sở bán thuốc lẻ, trong đó có khoảng 9.000 nhà thuốc. Riêng tại TP.HCM có 3.667 nhà thuốc nhưng chỉ mới có 1.250 nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Hiện có những tỉnh chưa có nhà thuốc nào đạt chuẩn GPP. Mặt khác, về phía người dân, nhận thức về GPP cũng chưa rõ ràng. Thực hiện GPP ngoài việc thay đổi, nâng cấp các nhà thuốc còn chạm đến thói quen, sinh hoạt mua thuốc trị bệnh của người dân. GPP lợi ích thiết thực Điểm khác nhau cơ bản giữa nhà thuốc GPP và không GPP là một bên được bán thuốc kê đơn và một bên không được bán thuốc kê đơn. Nhà thuốc không GPP sẽ chỉ được bán những loại thuốc thông thường. Người mua thuốc tại nhà thuốc GPP được mua thuốc có nguồn gốc, chất lượng thuốc được bảo đảm, có hệ thống theo dõi, quản lý danh sách người mua thuốc để có thể truy tìm khi có sự cố phản ứng thuốc. Điều này các nhà thuốc thông thường không làm được. Nếu người bị bệnh thông thường như ho, sổ mũi… đến nhà thuốc GPP thì nhân viên (đã được huấn luyện) sẽ quyết định bán thuốc ở một mức độ, đối với kháng sinh thì tuyệt đối phải bán theo đơn. Nhà thuốc GPP phải cung cấp hóa đơn cho người mua khi có yêu cầu, dù tiền mua thuốc ít hay nhiều. Nếu cung cấp hóa đơn chậm, gây thiệt thòi cho người mua, nhà thuốc phải có nghĩa vụ giải thích cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Dược sĩ đại học đứng tên nhà thuốc phải phụ trách chuyên môn và chịu trách nhiệm tư vấn thuốc cho người mua. Chỉ có dược sĩ đại học mới có quyền thay thế thuốc cho bệnh nhân khi đơn thuốc của bác sĩ kê không phù hợp. Thực trạng lâu nay là dược sĩ trung học ở các nhà thuốc tự do thay thế thuốc cho bệnh nhân một cách vô tội vạ. Khi không có thuốc này, họ tự ý thay thuốc khác. PGS-TS TRƯƠNG VĂN TUẤN,

Phó Chủ tịch Hội Dược học TP.HCM