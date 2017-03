Nhai kẹo liên tục lúc ngồi máy bay làm giảm ù tai

Chuyên gia y học nhắc nhở rằng, ngồi máy bay trong thời gian dài, ăn kẹo có thể làm dịu chứng ù tai.



Khi máy bay lên tới độ cao nhất định, do áp suất bên ngoài thấp, áp suất trong tai lớn hơn so với áp suất bên ngoài, khiến màng nhĩ lồi lên, gây cảm giác đau tức khó chịu, làm suy giảm thính lực.



Khi máy bay hạ cánh, sức ép trong tai thấp hơn áp suất bên ngoài, màng nhĩ lõm xuống, dẫn đến ù tai và đau tai.



Chuyên gia y học đề nghị, trong khi ngồi máy bay không ngừng ăn kẹo, nhai kẹo và nuốt nước bọt, khiến đường ống nuốt giữa phần mũi và yết hầu luôn trong trạng thái mở cửa, để cho không khí có thể tự do tiến vào tai trong, duy trì sự cân bằng áp suất trong và ngoài tai, tạo điều kiện cho khôi phục và duy trì bình thường của màng nhĩ và làm dịu chứng ù tai.





Theo Anh Minh (Vietnam+)