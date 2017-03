Nhân viên y tế không mang bao tay

Gần đây, một số bệnh nhân nằm viện tại BV Đa khoa tư nhân Thánh Tâm (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đã nhiều lần phản ánh với PV Pháp Luật TP.HCM về việc nhân viên y tế của BV này không dùng bao tay khi lấy máu hay tiêm thuốc, rửa vết thương cho bệnh nhân. Việc không dùng bao tay y tế của nhân viên BV khiến bệnh nhân lo sợ bị lây nhiễm bệnh.

Theo ghi nhận của PV, tại khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi của BV này có nhiều điều dưỡng đã không dùng bao tay y tế khi lấy máu và tiêm thuốc cho bệnh nhân. Có trường hợp hai điều dưỡng đè tay một bé trai khoảng sáu tháng tuổi để lấy máu xét nghiệm nhưng cả hai đều không mang bao tay. Tiếp đó, một điều dưỡng khác tiêm thuốc cho một phụ nữ cũng không dùng bao tay… Gần đây nhất, sáng 11-6, khi PV đến khoa Hồi sức cấp cứu của BV này và chứng kiến một số điều dưỡng đã không dùng bao tay khi lấy ven truyền dịch, lấy máu…

Nhân viên BV Đa khoa Thánh Tâm không đeo bao tay khi lấy máu một bé trai. (Ảnh cắt từ video clip)

Chị Nguyễn Thị H. (nhà ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) cho biết: “Nhiều lần khi vào thăm người nhà đang điều trị tại BV này nhưng tôi chưa thấy lần nào nhân viên y tế của BV đeo bao tay để lấy máu, tiêm thuốc cho người thân của tôi. Tôi có hỏi thì một nhân viên cho biết không sao đâu, làm vậy cho nó nhanh, đeo găng tay vướng lắm”.

Một bệnh nhân tên N. đang điều trị tại khoa Nội của BV này cho hay: “Nhiều lúc thấy cô điều dưỡng lấy máu không đeo bao tay gì hết. Cô đi lấy hết người này đến người khác làm tôi lo là mình sẽ bị lây bệnh viêm gan hay bệnh gì khác thì nguy”.

Chiều 11-6, sau khi xem những đoạn video clip do chúng tôi cung cấp, BS Lê Hữu Huy - Giám đốc BV Đa khoa tư nhân Thánh Tâm tỏ ra khá bất ngờ. Ông khẳng định: “Quy trình vô khuẩn là quy định bắt buộc trong ngành y. Việc các nhân viên này không đeo bao tay là đã sai phạm, làm ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của bệnh nhân và ngay cả bản thân nhân viên điều dưỡng. Ngay trong ngày hôm nay, Ban Giám đốc BV sẽ làm việc với các điều dưỡng liên quan để làm rõ sai sót và xử lý nghiêm để không xảy ra tình trạng tương tự. Từ trước đến nay BV chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm việc này. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra. Đây là sự việc rất đáng tiếc, có thể do có những ca cấp cứu gấp quá nên nhân viên y tế đã quên mang bao tay (!). BV xin cảm ơn quý báo đã phản ánh kịp thời sự việc này”.

Cùng ngày, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết sẽ kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm sự việc trên.

NGUYỄN ĐỨC