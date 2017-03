Nhập 60 triệu liều vắcxin cúm gia cầm tiêm đợt 2

Tuy nhiên, trong hai tuần qua, dịch cúm gia cầm đã phát sinh một số ổ dịch mới tại Nghệ An và Quảng Trị; xuất hiện thêm dịch lở mồm long móng tại Quảng Ngãi và Nghệ An.



Dịch chỉ xuất hiện trong phạm vi nhỏ, lẻ nên sau khi dịch xuất hiện, chi cục thú y địa phương đã phối hợp dập dịch, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch lây lan trên diện rộng nên dịch cơ bản được kiểm soát.



Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm khẳng định nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn rất cao nên các tỉnh cần chú trọng công tác tiêm phòng dịch. Hiện, Cục Thú y tiếp tục điều phối vắcxin cúm gia cầm cho các tỉnh phía Nam tiêm phòng, tính đến thời điểm hiện nay Cục đã cung ứng 45 triệu liều trong tổng số 50 triệu liều vắcxin nhập về và chuẩn bị nhập khẩu thêm 60 triệu liều vắcxin cúm gia cầm để phục vụ tiêm phòng đợt 2 cho các tỉnh phía Nam.



Do nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc gia cầm luôn tiềm ẩn nên cùng với việc tiêm phòng, Ban chỉ đạo quốc gia cũng chỉ đạo các địa phương không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, đồng thời giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời khi xuất hiện ổ dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng.





Theo Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)