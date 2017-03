Nhập lậu gia cầm gây nguy cơ bùng phát dịch cúm A/H5N1

Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Thanh Dương đã đề nghị các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xiết chặt quản lý nhập khẩu gia cầm vào Việt Nam.

Thống kê của Cục Y tế dự phòng cho thấy trong năm 2012 liên tục có những đợt dịch cúm trên gia cầm. Ngoài ra, có bốn người mắc, trong đó có hai ca tử vong, nguyên nhân là do nhập viện muộn và virus cúm có độc lực cao. Theo thông báo của Cục Thú y - Bộ NN&PTNT, Việt Nam đã phát hiện ra nhánh C của virus cúm A/H5N1, tuy nhiên vẫn chưa ghi nhận sự lây lan của virus mới này sang người. Cục Y tế dự phòng cũng khuyến cáo người dân khi thấy các biểu hiện như sốt cao trên 39oC, đau ngực, khó thở, đau đầu, ho, mệt mỏi thì cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

HUY HÀ