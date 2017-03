Nhập viện tập thể sau khi ăn cưới

Ngày 1-5, đoàn cán bộ do bác sĩ Trương Ngọc Hưởng, Trưởng khoa An toàn thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bạc Liêu,

đã làm việc với người trực tiếp nấu cỗ, đồng thời lập biên bản vụ ngộ độc tập thể do ăn tiệc cưới tại hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Đơn vị này cũng lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Trước đó, chiều 30-4, sau khi đi ăn tiệc cưới tại nhà ông Nghĩa, hàng chục khách mời và người nhà ông Nghĩa cùng có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng: chóng mặt, đau bụng dữ dội, ói, tiêu chảy… Trong buổi chiều và tối cùng ngày có rất nhiều bệnh nhân vào BV Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu với các triệu chứng bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp… trong đó có năm trường hợp ngộ độc thực phẩm nặng. Một trường hợp ngộ độc do ăn cưới tại nhà ông Nghĩa cũng đang được điều trị tại BV tư nhân Thanh Vũ. Theo bác sĩ Hưởng, việc xác định nguyên nhân gây ngộ độc có khó khăn do các mẫu thức ăn không còn đầy đủ. Ngày 1-5, đoàn kiểm tra chỉ lấy được mẫu hai món kem tráng miệng và thịt nướng để gửi xét nghiệm, còn các loại thực phẩm khác không còn. Trong khi đó, các bệnh nhân cho biết có thể họ bị ngộ độc do ăn cơm chiên Dương Châu vì đã có nhiều thực khách không ăn món này và không bị ngộ độc. Bà Nguyễn Thị Thanh, người trực tiếp nấu cỗ cưới, cũng cho rằng nguyên nhân ngộ độc có thể do lạp xưởng trong cơm chiên. Theo nội dung làm việc của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm với bà Thanh thì bà Thanh làm nghề nấu cỗ đám cưới đã hơn 10 năm nhưng chưa đăng ký với cơ quan chức năng, nguồn gốc thực phẩm dùng để chế biến thức ăn không rõ ràng… Sau khi sự việc xảy ra, bà Thanh mới biết không đăng ký an toàn thực phẩm với ngành chức năng là sai quy định. HÀN NGUYÊN