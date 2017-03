Nhật ngừng khuyến khích chích văcxin ngừa ung thư cổ tử cung

Theo HÀ AN - L.A (TTO)



Theo thông báo này, Bộ Y tế Nhật không ra lệnh ngừng sử dụng, chỉ tạm ngưng phổ biến thông tin và ngưng khuyến khích các cô gái trẻ tiêm ngừa phòng tránh nguy cơ ung thư cổ tử cung do virút HPV gây ra. AFP cho biết đây là biện pháp tạm thời trong khi chờ thu thập những dữ liệu khác để nghiên cứu tác dụng phụ của văcxin như tình trạng đau nhức, bị tê và mất cảm giác ở chân một thời gian khá dài.Hiện nay, hai loại văcxin ngừa ung thư cổ tử cung là Gardasil (Hãng Merck) và Cervarix (Hãng GSK) được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có VN.Trong khi đó, ông Takeshi Kasai (trưởng đại diện WHO tại VN, đồng thời là người Nhật Bản) cho biết ông chưa có thông tin gì về phản ứng của văcxin ngừa ung thư cổ tử cung. WHO tại VN sẽ sớm liên lạc với Nhật Bản tìm thông tin. Tuy nhiên cho đến nay, VN chưa có quyết định gì mới liên quan đến văcxin ngừa ung thư cổ tử cung.