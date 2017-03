Nhật thu hồi mì ăn liền Hàn vì chứa chất gây ung thư

Hai loại mì ăn liền của hãng Nongshim bị phát hiện chứa chất gây ung thư. (Nguồn: Taipei Times).



Theo Minh Sơn/Tokyo/Vietnam+

Bộ trên cho biết lượng carcinogenic benzopyrene trong các sản phẩm trên “không gây ra các vấn đề sức khỏe ngay cả khi ăn các sản phẩm này”.Quyết định thu hồi trên dựa trên các bước mà Hàn Quốc đã áp dụng.Chín sản phẩm do công ty Nong Shim Ltd. và 3 công ty khác sản xuất đã sử dụng thịt cá ngừ khô trong gia vị làm nước súp có chứa benzopyrene cao hơn mức cho phép ở Hàn Quốc.Các sản phẩm này được 30 công ty Nhật Bản nhập khẩu.Sản phẩm mì ăn liền nổi tiếng Shin Ramyun của công ty Nong Shim Ltd. không phải là đối tượng phải thu hồi.