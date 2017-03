Nhảy từ lầu 5, thiếu nữ may mắn thoát chết

Tối ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: sau một thời gian tích cực điều trị, bệnh nhân D.D.T (21 tuổi, trú tại xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) đã thoát khỏi nguy kịch.



Tuy nhiên sức khỏe của em hiện còn rất yếu, chưa thể nhận biết mọi điều xung quanh nên phải tiếp tục lưu lại điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài.



Trước đó, vào sáng ngày 22/6, T. và người bạn trai (quê ở hiện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đang làm cho một công ty ở TP Tuy Hòa) đến khách sạn Việt Hương (đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa) để ở.



Hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi người thấy T. khóc lóc, chạy lên lầu 5 của khách sạn rồi nhảy xuống dưới đất tự vẫn. Mặc dù khoảng cách từ mặt đất đến lầu 5 cao hơn 27m nhưng T. vẫn may mắn thoát chết do rơi đúng vào… các công trình phụ của hộ dân bên dưới.



Vụ tai nạn làm T. bị chấn thương nặng, xương gò má bị vỡ nát, gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng hôn mê sâu.



Theo người thân, nhiều khả năng T. tự tử là do biết được bạn trai mình là kẻ bạc tình, đã quan hệ với một cô gái khác trong khi vẫn yêu cô.Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo Hoàng Vân

VTC