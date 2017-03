Nhiễm trùng nặng vì... nằm than!

Sau khi cho thuốc kháng sinh, truyền dịch và chăm sóc vết thương ở da, bác sĩ giải thích cho người mẹ biết nguyên nhân gây bệnh của bé là do vết mụn rộp ở da vì nằm than, từ đây vi trùng vào máu và gây bệnh nhiễm trùng toàn thân.Đây là một trong những trường hợp nằm than sưởi ấm trẻ sơ sinh bị biến chứng.



Theo tập quán tồn tại từ xưa đến nay ở một số vùng, bà mẹ sau khi sinh hay nằm để sưởi vì nghĩ nằm than giữ ấm cơ thể, giúp trẻ và mẹ cứng cáp hơn. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh nằm than sau sinh rất tai hại. Khi than đốt lên sẽ phóng ra một lượng khí CO2, trong phòng kín gió, lượng khí CO2 sẽ khó thoát ra ngoài.



Với trẻ sơ sinh, nếu hít phải khí CO2 dễ bị ngạt, nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, não của trẻ... Đồng thời khi nằm than, trẻ dễ bị bỏng và trong những ngày oi bức dễ nổi mụn rộp.



Nếu không chăm sóc tốt, trẻ dễ bị nhiễm trùng da. Nằm than sau khi sinh làm tăng tiết mồ hôi khiến cả mẹ lẫn trẻ đều bị mất nước.



Theo BS NGUYỄN THÀNH ÚC (TTO)