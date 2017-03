Nhiều cơ sở sản xuất bún không đảm bảo vệ sinh

Đồng thời, các đoàn cũng kiểm tra thức uống đường phố như trà chanh, trà sữa… Bà Đặng Ánh Tuyết, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Bình Dương), cho biết qua kiểm tra nhanh, tỉnh Bình Dương chưa phát hiện mẫu bún nào có chứa các chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra ngành chức năng phát hiện nhiều sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất bún tươi.

Kiểm tra lò bún của bà Võ Thị Lan (phường An Thạnh, thị xã Thuận An), cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khu vực sản xuất bún không đạt điều kiện vệ sinh. Đặc biệt, qua test nhanh, ngành chức năng phát hiện các mẫu mì sợi cung cấp cho các xe mì gõ, các quán ăn có chứa chất hàn the. Đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ hoạt động lò bún này. Còn thức uống đường phố, qua kiểm tra các cơ sở buôn bán tại khu vực Chánh Nghĩa 2 (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) cho thấy hầu hết đều sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.

XUÂN LƯƠNG