Nhiều địa phương xuất hiện dịch heo tai xanh

Xã Đăk La (huyện Đăk Hà) có hơn 200 con heo mắc bệnh, trong đó 165 con đang được điều trị và 37 con đã tiêu hủy.

Tại tỉnh Vĩnh Long, các cơ quan chức năng đang nỗ lực khoanh vùng, dập dịch, tích cực tiêm phòng dịch bệnh tai xanh đợt hai cho đàn heo, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng thịt heo để người tiêu dùng không quay lưng với loại thực phẩm này.

Tại Đồng Nai, các cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm hai ổ dịch heo tai xanh ở ấp 6 và ấp 7 của xã Bàu Cạn, huyện Long Thành với 800 con mắc bệnh. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã lập ba chốt kiểm dịch và tăng cường cán bộ trực suốt ngày đêm để xử lý kịp thời và dập tắt ổ dịch. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có ba huyện là Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Long Thành xuất hiện dịch heo tai xanh với 8.000 con mắc bệnh.

Cán bộ thú y Hảo Sơn phun thuốc tiêu độc, khử trùng đàn heo qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTXVN

Tại Bình Định, các cơ quan chức năng cho biết nhiều đàn heo của nông dân các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tây Sơn… vừa đồng loạt đổ bệnh, chết hàng loạt. Chỉ riêng tại xã Nhơn Khánh (huyện An Nhơn) hiện đã có hơn 250 con heo bị bệnh, hơn 120 con heo chết. Theo Trạm thú y huyện An Nhơn, số heo này bị bệnh dịch tả kèm phó thương hàn.

Theo Cục Thú y, tính đến ngày 19-8, tại Sóc Trăng đã có 7.047 gia súc mắc bệnh thuộc 66 xã, phường của 11 huyện, thị. Riêng Tiền Giang đang là một trong những địa phương có đàn heo bị bệnh tai xanh nhiều nhất khu vực phía Nam. Từ tháng 7 đến nay, toàn tỉnh này có hơn 49.000 con heo mắc bệnh tai xanh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ NN&PTNT sẽ xuất cấp 25.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ ba tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Long An phòng chống dịch bệnh.

Tại Quảng Trị, ngày 22-8, Chi cục Thú y tỉnh cho biết sau một tháng rưỡi triển khai các biện pháp phòng chống, Quảng Trị đã cơ bản khống chế được dịch heo tai xanh và cứu chữa được hơn 1.300 con heo - một nửa số lượng bị nhiễm bệnh. UBND tỉnh cũng đã ký quyết định hỗ trợ cho các chủ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy. Mức hỗ trợ cụ thể là 20.000 đồng/kg hơi đối với heo thịt và 25.000 đồng/kg hơi đối với heo nái, heo đực giống và heo sữa.

NG.PHONG - U.THU - N.LINH - TX