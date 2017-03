Nhiều loại nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Về vấn đề này, BS Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho rằng: Theo quy định, các cơ sở tự mang mẫu nước đến kiểm tra, nếu đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm thì Sở Y tế sẽ cấp phép hoạt động, nhưng chính điều này đã tạo “kẽ hở” vì có nhiều cơ sở lấy mẫu nước của các hãng có uy tín để đi kiểm tra, sau khi có được giấy phép thì tổ chức sản xuất ra sản phẩm không đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh.

Lần kiểm tra mới đây của Trung tâm Y tế dự phòng tại 17 cơ sở thì phát hiện đến 9 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, trong số đó có nhiều mẫu nước nhiễm cả coliform (tác nhân gây bệnh đường ruột, tiêu chảy...). Cụ thể là các cơ sở mang nhãn hiệu Five Star, Best Life, Sof, H&T, WinWin và Thảo Linh…

Theo NG. HÙNG (SGGP)