Nhiều loại thuốc dễ gây rối loạn cương

Nhiều chất kích thích cũng gây ảnh hưởng khá lớn đến khả năng hoạt động tình dục. Đứng đầu là các chất như amphetamine, ecstasy, ma túy... Không như nhiều người lầm tưởng là dùng ma túy sẽ làm tăng khả năng tình dục bởi ở người nghiện ma túy, khả năng tình dục suy giảm một cách rõ rệt và hậu quả này tồn tại ngay cả sau khi đã ngưng dùng ma túy một thời gian khá lâu. Với một liều lượng rượuthích hợp thì có thể làm tăng khả năng tình dục nhưng khi sử dụng nhiều và kéo dài thì lại dễ dẫn đến hậu quả là số lượng tinh trùng phóng thích sẽ ít hơn bình thường và một lượng lớn không đủ sức để thực hiện nổi hành trình tìm đến và kết hợp với trứng của người phụ nữ. Đa số đấng mày râu chỉ nghĩthuốc lá gây ung thư và các bệnh liên quan tới hô hấp, tim mạch... mà ít biết nó còn ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Hút thuốc lá sẽ làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, gia tăng tỉ lệ tinh trùng chết và bất thường về hình dạng, chức năng.

“Cuộc sống tình dục của tôi rất tốt nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi tôi điều trị bệnh”. Đó là tâm sự mà các thầy thuốc thường nghe từ nhiều người bệnh sau một liệu pháp điều trị nào đó. Nguyên nhân là bởi ít người hiểu được lý do dẫn đến tình trạng này là ở các tác dụng không mong muốn từ chính những loại thuốc mà họ đã sử dụng để điều trị bệnh.Xin nêu một số thuốc và nhóm thuốc điển hình sau đây để người bệnh cân nhắc trong quá trình lựa chọn phương pháp điều trị bệnh:Đây là nhóm thuốc thường được dùng trong điều trị viêm loét dạ dày hành tá tràng. Điển hình trong nhóm thuốc này là cimetidine - thuốc có tác động đến hệ thống enzyme cytocrom P450 ở gan nên đối kháng với các thụ thể của hormone sinh dục nam, đồng thời tăng cường chuyển hóa testosteron thành estrogen. Đây chính là nguyên nhân gây ra các trục trặc trong chuyện chăn gối ở những người phải dùng cimetidine dài ngày để điều trị bệnh. Khi dùng cimetidine từ một tháng trở lên, thậm chí có trường hợp không đến một tháng, sẽ xuất hiện thiểu năng tình dục. Khi dùng các kháng histamine khác như rannitidine, famotidine sẽ ít gặp tác dụng phụ này hơn so với khi dùng cimetidine.Các loại thuốc này làm tăng cường một số loại chất dẫn truyền thần kinh trong não như serotonin, norepinephrine và dopamine... nên ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của dương vật hoặc làm rối loạn khả năng xuất tinh, làm giảm cực khoái và gây lãnh cảm ở cả hai giới. Nhóm thuốc an thần gây ngủThuốc tác dụng vào thụ thể GABA trong não, làm chậm lại các hoạt động của những chất dẫn truyền thần kinh như noradrenaline, dopamine, serotonin... Do đó, thuốc sẽ gây trạng thái mệt mỏi về tâm lý, uể oải về tinh thần, hay ngủ gật nên chắc chắn sẽ dẫn đến giảm ham muốn tình dục.Đây là loại thuốc được dùng phổ biến trong chuyên khoa tim mạch, do có tác dụng ức chế hoạt động giao cảm nên làm hạ huyết áp và giảm nhịp tim. Cũng do tác dụng ức chế giao cảm nên các loại thuốc này sẽ gây co thắt cơ trơn ở thể hang của dương vật, làm cho lượng máu đến dương vật giảm đi, dẫn đến hiện tượng khó cương cứng hay không thể cương được.Các loại thuốc lợi niệu nhóm thiazideĐây là nhóm thuốc thường được chỉ định điều trị trong các bệnh tim mạch, tăng huyết áp. Ngoài tác dụng đào thải muối và nước ra khỏi cơ thể làm hạ huyết áp, nhóm thuốc này còn gây hạ K+ máu. Đây là nguyên nhân làm cho dương vật không thể cương, cương nhưng không cứng hoặc cương nửa chừng rồi lại mềm ngay.Ngoài các loại thuốc và nhóm thuốc thường gặp kể trên thì một số thuốc khác cũng ảnh hưởng đến khả năng tình dục như thuốc chống động kinh, thuốc chống loạn thần, thuốc điều trị Parkinson, thuốc điều trị bệnh lý tiền liệt tuyến. Việc sử dụng không theo chỉ dẫn các loại thuốc điều trị rối loạn cương như Viagra cũng gây ra tình trạng tương tự.Theo Bác sĩ Nguyễn Như Hải, Bệnh viện Quân y 103 (NLĐ)