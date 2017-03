Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, số bệnh nhi tới khám chủ yếu là sốt do virus, tiêu chảy, viêm phổi. Ở Viện Lão khoa, bệnh nhân chủ yếu làtụt huyết áp do ra nhiều mồ hôi, mất điện giải;say nóng, say nắng.



Theo C.Trí (NLĐ)