Nhiều nguy cơ hư mắt vì kính massage

Thị trường TP.HCM gần đây xuất hiện nhiều loại kính massage mắt với lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kính massage mắt chẳng những không tác dụng mà có nguy cơ gây nhiều hậu quả xấu.

Ngăn ngừa cận, viễn, loạn?

Nghe PV hỏi mua kính massage mắt, ông Hùng, chủ hiệu kính trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), đưa xem loại mang ký hiệu T-017 có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá 125.000 đồng. “Kính làm bằng nhựa, có nhiều cọng gai tròn và dài. Trên mỗi đầu cọng gai có gắn miếng kim loại. Khi đeo kính phải nhắm mắt, các cọng gai tạo độ rung mạnh hoặc nhẹ tùy vào người điều chỉnh” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, làm việc căng thẳng, tập trung cao độ khiến mắt nhức mỏi, đau và mờ. Ô nhiễm môi trường, khói bụi, thức khuya, làm việc nhiều trên máy tính cũng ảnh hưởng mắt. Mắt cần nghỉ ngơi và thư giãn, do vậy phải sử dụng kính massage. Khi hoạt động, các sợi gai rung và tác động vào các huyệt đạo của mắt, kích thích tuần hoàn máu, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu; giảm căng thẳng, mệt mỏi, buồn ngủ, mất tập trung; chống lão hóa, chống quầng thâm, giảm bọng mắt, giúp đôi mắt khỏe đẹp.

Các cọng gai của kính massage mắt có nguy cơ làm mù mắt trẻ em. Ảnh: TRẦN NGỌC

Giới thiệu với PV kính massage mắt có ký hiệu TS-0816 với giá 250.000 đồng, bà Lan - chủ hiệu kính trên đường Cộng Hòa (Tân Bình) quả quyết kính ngăn ngừa các chứng cận, loạn, viễn và còn giảm các triệu chứng như nhức mỏi, đau, mờ, khô hoặc chảy nước mắt sống… “Những người mất ngủ hoặc có giấc ngủ kém nên sử dụng kính massage bởi có tác dụng rất tốt” - bà Lan nói như đinh đóng cột.

Bà Lan hướng dẫn mỗi ngày nên sử dụng kính massage mắt ba lần, mỗi lần độ 3-5 phút thì sẽ loại bỏ đau nhức, mỏi mắt và các triệu chứng khác như bọng mắt, vết nhăn chung quanh và những quầng thâm… Sản phẩm của Trung Quốc, đạt chất lượng và được cấp phép hẳn hòi. Mặc dù nói vậy nhưng khi PV đề nghị được xem giấy chứng nhận chất lượng thì bà Lan làm lơ.

Phải trị bệnh đúng căn

BS Trần Kế Tổ, chuyên khoa Mắt, giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết chảy nước mắt sống là do bị tật khúc xạ, viêm nhiễm hoặc dị vật ở mắt, nghẽn đường lệ. Trường hợp mắt mỏi và nhức là do bệnh lý trong nội nhãn (cườm nước, tăng nhãn áp cấp…) hoặc bị tật khúc xạ, cố nhìn nên mắt điều tiết nhiều, hay bị dị vật ở giác mạc. Cần phải xác định nguyên nhân khiến mắt mỏi, nhức hoặc chảy nước mắt sống để điều trị và phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện.

Đối với người bị viễn thị, BS Tổ cho rằng đa phần do bẩm sinh vì sức điều tiết mắt giảm. Tương tự, loạn thị cũng do bẩm sinh nên không thể ngăn ngừa. “Khi bị viễn hoặc loạn thị cần đến bác sĩ chuyên khoa để khám và cho dùng kính nếu cần thiết” - BS Tổ khuyên.

Riêng về trường hợp cận thị, BS Tổ cho biết nguyên nhân là do môi trường (ánh sáng không đủ, khoảng cách giữa mắt và vật không phù hợp…) hoặc do bệnh lý (mắt to và dài hơn bình thường, dẫn đến hiện tượng bong võng mạc). Cận thị do môi trường có thể ngăn ngừa bằng cách điều chỉnh ánh sáng và khoảng cách khi học, đọc sách, làm việc… thích hợp. Cận thị do bệnh lý phải đến bác sĩ chuyên khoa để khám và đo mắt.

Đồng quan điểm trên, BS Bùi Trung Dũng, chuyên khoa Mắt BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết thêm điều trị cận thị chỉ hai cách: Phẫu thuật hoặc mang kính. Không có thiết bị nào ngăn ngừa hoặc chữa các bệnh về mắt. Muốn mắt được nghỉ ngơi, thư giãn phải tăng cường hoạt động ngoài trời, vệ sinh thị giác, dùng thức ăn giàu vitamin, mang kính đúng độ và phải khám định kỳ sáu tháng một lần.

Theo BS Dũng, sử dụng kính massage với độ rung cao có nguy cơ làm tăng nhãn áp trong mắt, chèn ép thị thần kinh, gây cườm nước.

Không có bằng chứng nghiên cứu, không có chứng cứ khoa học để khẳng định kính massage mắt ngăn ngừa các chứng cận, viễn, loạn, cũng như làm giảm bọng mắt, xóa vết thâm, giúp mắt khỏe đẹp. Nếu kính massage do Trung Quốc sản xuất có tác dụng ngăn ngừa cận thị thì khá đông người dân nước này không phải mang kính cận dày cộp như hiện nay. Kính massage mắt rất nguy hiểm đối với người đang mang kính sát tròng, bởi miếng thép ở đầu các sợi gai có thể làm trầy tròng mắt. Tương tự, trẻ em do nhận thức chưa cao nên theo lý thuyết phải nhắm mắt khi massage nhưng trong thực tế không loại trừ khả năng các em mở mắt khi đang mang kính massage. Điều này có thể dẫn đến mù mắt do các miếng thép ở đầu sợi gai gây ra. BS TRẦN KẾ TỔ, chuyên khoa Mắt, giảng viên Trường ĐH

Y Dược TP.HCM

TRẦN NGỌC