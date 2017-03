Nhiều sinh viên bị viêm da do côn trùng tấn công

Theo NGUYÊN LINH (TTO)



Bác sĩ Dương Thị Thu Hằng, người trực tiếp khám bệnh, cho biết những sinh viên này mắc bệnh viêm da do vi khuẩn sống trong các loại côn trùng tấn công.Tuy nhiên, do chưa xét nghiệm nên chưa xác định đó là vi khuẩn gì. Người mắc bệnh này có triệu chứng da viêm đỏ, bỏng nước, có mủ, lở loét, mặt mũi bong rộp, đau rát, sốt nhẹ và rất ngứa...Theo bác sĩ Hằng, tuy bệnh không có biến chứng nặng nhưng rất dễ lây lan, do đó cần khẩn trương phun khử trùng, tiêu độc môi trường ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng bằng chloramine B, đồng thời phơi khô quần áo, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.