Nhiều trẻ bị bỏng do sưởi ấm vì người lớn bất cẩn

Nằm điều trị tại Khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng quốc gia, bé Tình, con chị Ta bị băng kín toàn bộ vùng mặt, đầu và cổ.

Sự việc xảy ra vào hôm 11/1, khi đó hai vợ chồng anh chị đi làm thuê để cháu ở nhà cho bà nội trông. Đang ngồi chơi với cháu thì bà vội chạy ra ngoài đuổi trâu để bé bò chơi một mình trên tấm ván kê trong nhà. Không ngờ bé lại bò ra mép tấm ván, phía dưới có đốt một đống củi để sưởi ấm. Hậu quả là bé bị ngã từ trên tấm ván xuống trúng vào đống lửa. Lúc đó, trong nhà còn một đứa trẻ khác lớn hơn thấy thế mới lôi em ra, rồi chạy đi gọi bà.

Bé được gia đình đưa ngay xuống trạm xá, rồi chuyển tiếp lên bệnh viện huyện, tỉnh vì bị bỏng nặng quá. Sau đó, bé được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

"Từ trước đến nay ở quê tôi, nhà nào cũng đốt củi trong nhà để sưởi mà có thấy ai bị bỏng đâu. Không ngờ tai họa lại giáng xuống đầu nhà tôi", chị Ta buồn bã nói.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng cho biết: "Bé Tình nhập viện ngày 13/1, bị bỏng 10% ở đầu, mặt, cổ và ngực. Hy vọng bé không bị bỏng sâu nếu không sẽ phải mổ".

Cũng theo tiến sĩ, năm nào mùa rét, khoa cũng tiếp nhận trẻ bị bỏng do sưởi ấm. Trong đợt rét đậm vừa qua, Khoa đã tiếp nhận 4-5 trường hợp trẻ bị bỏng do rơi, ngã vào than, củi, chỉ riêng trong tuần trước có đến 3 ca. Nguyên nhân chỉ vì một phút bất cẩn, lơ là của người lớn.

Bé Tuyền, một tuổi, ở Phổ Yên, Thái Nguyên cũng bị bỏng toàn bộ vùng mặt vì ngã vào đống lửa. Theo lời kể của mẹ bé, hôm đó thấy trời lạnh quá chị mới đi gom lá trong vườn, vun thành một đống đốt để sưởi. Chị đặt con vào một chiếc nôi để bên cạnh bếp cho ấm. Không ngờ, chỉ mấy giây chị chạy vào nhà cất áo lúc ra đã thấy con ngã vào đống lửa.

Tiến sĩ Tuấn cho biết, tại một số nơi vì không có điều kiện nhiều gia đình đốt than, củi ngay trong nhà để sưởi ấm mà không lường trước hết được nguy cơ với trẻ. Trước hết, khi để con ngồi vây quanh đống lửa, trẻ rất dễ bị ngã, dẫn đến bị bỏng. Bên cạnh đó có thể gây ngộ độc khí CO, CO2 và các sản phẩm gây cháy khác nếu đốt than, củi trong phòng kín.

Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ không nên sưởi ấm cho trẻ bằng cách đốt củi, lá, than… Nên giữ ấm cho trẻ bằng điều hòa hoặc máy sưởi nhiệt. Tuy nhiên, ngay cả với các thiết bị điện này cũng phải đảm bảo an toàn, tránh gây bỏng điện, bỏng nhiệt, không rọi trực tiếp vào trẻ vì da trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh rất mỏng, nhạy cảm.

Trong trường hợp nhất thiết phải đốt than, củi sưởi ấm thì tuyệt đối không được đốt trong phòng kín, tạo không khí thoáng, xa tầm với của trẻ. Đặc biệt, không để trẻ tự trông lẫn nhau, nhất thiết lúc nào cũng phải có người lớn canh chừng trẻ vì chỉ một phút bất cẩn tai nạn có thể xảy ra.

Nếu không may trẻ bị bỏng thì người lớn không được dùng mẻ, kem đánh răng, mỡ trăn để đắp lên vết bỏng. Việc sơ cứu không đúng cách sẽ khiến bệnh nặng thêm, khó khăn trong điều trị. Chẳng hạn, mẻ là môi trường axít, không có tác dụng chữa bỏng mà tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Thay vào đó, dùng nước mát, sạch, dội nhẹ nhàng, liên lục vào vết thương trong vòng 16-20 phút giảm độ sâu của bỏng. Sau đó đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Ngoài ra, khi cởi bỏ quần áo chỗ vết bỏng cho trẻ cần rất cẩn thận để không làm trợt da.

Theo Phương Trang (VNE)