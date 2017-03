Nhiều trẻ nhập viện ngày tết do tai nạn, tiêu chảy…

Số trẻ cấp cứu do tai nạn sinh hoạt hơn 320 em, tăng hơn 37% so với năm 2009. Trung bình mỗi ngày tại đây cũng tiếp nhận khoảng 50 trẻ bị tiêu chảy và hơn 120 trẻ bị bệnh đường hô hấp. Còn tại BV Nhi đồng 2, trong hơn 10 ngày đầu năm (từ 13 đến 23-2) có gần 20.000 lượt trẻ đến khám bệnh, giảm hơn 13% so với cùng 10 ngày đầu năm 2009. Số trẻ mắc bệnh đường tiêu hóa nhập viện giảm, tuy nhiên số trẻ mắc bệnh đường hô hấp có đến hơn 470 em, tăng 16% so với 10 ngày đầu năm 2009.

Thêm một trường hợp lạm dụng thuốc Tataprovon bị sốc.

- BV Nhi đồng 1 cũng cho biết ngày mùng 4 tết (tức 17-20 đã cấp cứu bệnh nhi NPN, 13 tuổi (quận 8), do uống một lần tám viên thuốc Tataprovon dẫn đến bị ngộ độc nặng. Theo các bác sĩ, bệnh nhi N. cho biết uống Tataprovon là theo lời bạn bè mách bảo, uống thuốc này để có cảm giác… bay bổng.

Thuốc Tataprovon được kết hợp giữa hai chất Acetamibnophen 400 mg và Dextropropoxyphene HCL 65 mg (nhóm thuốc gây nghiện). Chỉ định của Tataprovon là trị đau nhức vừa và dữ dội, đau đầu, đau dây thần kinh, đau toàn thân, hạ sốt… Đối với người lớn, mỗi ngày dùng ba viên, cách nhau bốn giờ. Lưu ý, thuốc chống chỉ định cho trẻ dưới 15 tuổi và phụ nữ cho con bú. Thuốc Tataprovon do Công ty Cổ phần Pymepharco (Phú Yên) sản xuất dạng viên nang cứng và thuộc diện thuốc bán theo đơn.

Tháng 9-2009, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh tình trạng nhiều thanh niên ở Bình Thuận chết vì đã dùng loại thuốc Tataprovon vì họ dùng nó để tiêm thay thế chất ma túy. Sau đó, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn gửi Pháp Luật TP.HCM cho biết đây là loại thuốc thuộc diện kê toa, không được bán tự do và Cục sẽ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra thuốc bán theo đơn, đặc biệt là các thuốc có chất gây nghiện. Tuy nhiên, hiện nay nếu ra nhà thuốc muốn mua bao nhiêu cũng có, một vỉ thuốc Tataprovon tám viên có giá từ 10.000-12.000 đồng.

DUY TÍNH