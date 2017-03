Nhiều trẻ nhỏ bị ngộ độc chì

Trẻ nhập viện trong tình trạng chán ăn, nôn nhiều, co giật, da xanh xao... Bệnh nhân chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có những trường hợp chỉ vài tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết loại thuốc gây ngộ độc cho trẻ nhỏ có tên là “thuốc cam” được một số gia đình mua từ thầy lang để trị hăm và các vết loét ở miệng, tay, chân.



Ngoài ra, có gia đình nghi ngờ con bị bệnh tay chân miệng nên cũng đã dùng thuốc này. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc, nhiều cháu bé bỏ ăn, nôn nhiều, co giật... phải nhập viện cấp cứu. Xét nghiệm mẫu máu, các bác sĩ phát hiện hàm lượng chì cao gấp nhiều lần bình thường, còn một số gói bột cũng cho kết quả hàm lượng chì chiếm từ 10% - 15%.



Các bác sĩ cảnh báo trẻ nhỏ ngộ độc chì rất nguy hiểm. Khi nhiễm độc ở nồng độ cao, ngay cả khi đã được điều trị thải độc chì thì những di chứng về thể chất và trí não cũng khó có thể hồi phục. Với những trường hợp bị ngộ độc mãn tính có thể khiến trẻ chậm phát triển cả về thể chất và trí tuệ do chì lưu hành trong máu, lắng đọng trong các tổ chức xương, hệ thần kinh.



Theo D.Thu (NLĐ)