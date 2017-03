Nhiều trường hợp trúng độc da do tự ý dùng thuốc

Tại hội thảo da liễu khu vực tỉnh, thành phía Nam do Bệnh viện Da liễu TPHCM tổ chức sáng 28-6, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết có 45,8% trường hợp bệnh nhân trúng độc da do thuốc là do tự dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ. Đây là kết quả nghiên cứu dựa trên 129 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện này từ tháng 6-2009 đến nay

Nghiên cứu cho thấy nguyên nhân gây phản ứng da bao gồm các loại kháng sinh, thuốc hóa trị ung thư, thuốc chống động kinh, hướng thần… Đáng chú ý là trong số này có 34,9% bệnh nhân không biết rõ mình đã sử dụng loại thuốc gì. Bác sĩ Dung nhấn mạnh: “Thuốc chữa bệnh được bán rộng rãi với nhiều chủng loại mà người sử dụng nhiều khi lại thiếu thông tin về cách sử dụng an toàn và hợp lý. Chưa kể thuốc giả, kém chất lượng, quá hạn vẫn được lưu hành. Việc tự điều trị, lạm dụng và sử dụng sai chế độ cũng gây ra các tai biến, nhất là trúng độc da do thuốc và sốc phản vệ ngày càng gia tăng. Theo A.Thư (NLĐ)