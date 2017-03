Nhìn xa để tập thể dục cho mắt

Ông Nguyễn Đức Minh, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bị nhiễm các tật về mắt tăng lên nhưng chủ yếu là do xem ti vi và sử dụng vi tính quá nhiều, đọc truyện tranh kém chất lượng...



Tỷ lệ bị mắc các tật về mắt của học sinh ở thành phố luôn cao hơn học sinh ở nông thôn do tầm nhìn của các cháu bị ngắn quá. Thói quen nhìn gần từ 100m trở xuống là một nguyên nhân ít ai để ý khiến các em này bị tật về mắt.



Dẫn đến việc khi nhìn xa là mắt không tự điều tiết được, phải nhờ đến kính. Vì thế, thói quen nhìn xa, ở những khoảng không gian rộng luôn là những bài tập thể dục tốt nhất cho mắt. Khi đó mắt sẽ tự điều tiết được khoảng cách xa gần. Nếu chỉ nhìn gần, mắt sẽ mất khả năng điều tiết khi nhìn xa do đã bị quen, bị "nhờn".



Theo PV (Bee.net) ghi