Nhờ kem níu kéo tuổi xuân: hão huyền

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hãng mỹ phẩm cho ra đời các loại kem từ chống nhăn mắt, nhăn cằm, nhăn khuôn mặt đến cả... toàn thân. Theo các chuyên gia, những lời quảng cáo đường mật cho loại mỹ phẩm này đều đáng ngờ.









Nếp nhăn mất thật hay do ảo giác?

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa y đại học Laval (Mỹ) đã phát hiện các hợp chất sử dụng trong nhiều sản phẩm kem chống nhăn có thể gây phản ứng phụ có hại cho các tế bào da. “Một số hợp chất trong mỹ phẩm có hoạt tính như dược lý và chúng có thể thẩm thấu qua da, vào máu và được lọc thải qua thận hay giữ lại trong tế bào, thậm chí là gan. Trong khi đó, việc kiểm soát mỹ phẩm lại không được chặt chẽ như các loại thuốc”, BS Marceau thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.

Chớ cãi mệnh trời

Gần 40 tuồi, chị Thanh Huyền, ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội có nước da trắng mịn nhưng phiền nỗi quá nhiều nếp nhăn. “Không phải bây giờ nếp nhăn mới xuất hiện mà từ mười năm trước, trong khi các bạn cùng trang lứa da còn căng mịn thì mình đã xuất hiện nếp nhăn.Vùng nhăn chính là quanh mắt và hai khoé miệng. Ai mách loại kem nào chống nhăn tốt mình đều dùng thử nhưng hiệu quả không cao”, chị Huyền chia sẻ là đã dùng qua một số loại kem chống nhăn của các hãng nổi tiếng trong thời gian dài như bộ ba sản phẩm chống nhăn vùng mắt Clarins, và hiện đang thử dùng của L’oreal. “Dùng kem nhiều năm nhưng không thấy sự thay đổi rõ ràng, mình đang muốn đi thẩm mỹ vì vùng mắt quá nhăn cộng thêm xệ mí khiến mình rất khó chịu”, chị nói.Không chỉ dùng kem, nhiều chị em còn dùng cả mỹ phẩm gia truyền, hàng xách tay trôi nổi nhưng đẹp đâu không thấy, chỉ chuốc lấy khuôn mặt sưng vù. BS Nguyễn Minh Quang, phó giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, dù số bệnh nhân dị ứng với mỹ phẩm chống nhăn không nhiều nhưng không phải không có. Dị ứng mỹ phẩm nói chung thường có biểu hiện đau rát, ngứa, xuất hiện nốt ban đỏ, mụn nước.Mỹ phẩm làm đẹp bao giờ cũng có hai mặt, và hiệu quả tuỳ thuộc cơ địa từng người. Nhiều người dùng kem chống nhăn thấy có hiệu quả nhưng thật ra chỉ là ảo giác.Theo TS.BS Nguyễn Hữu Sáu, phó trưởng khoa laser – phẫu thuật tạo hình, viện Da liễu quốc gia, hiện có nhiều cách để giảm độ nhăn cho da như bơm chất làm đầy, tiêm Botox. Phương pháp này thường được dùng để làm mờ các nếp nhăn ở góc ngoài mắt hay ở trán, nhưng giá cao. Bên cạnh đó là lột da mặt bằng hoá chất, dùng tia laser, phẫu thuật căng da (biện pháp điều trị hiệu quả nhất đối với những trường hợp nặng).Tuy nhiên, PGS.TS.BS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cho rằng, việc can thiệp bằng dao kéo để chống lại quá trình lão hoá của cơ thể chỉ giúp quá trình này chậm lại chứ không ngừng vĩnh viễn.BS Sáu cho biết, để làm mờ nếp nhăn có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau tuỳ từng trường hợp cụ thể. Đối với các trường hợp có ít hoặc nếp nhăn mờ, có thể sử dụng các thuốc bôi tại chỗ. Các sản phẩm này có một số vitamin C, B12, E, beta-carotene; một số khoáng chất cần thiết có vai trò là co-emzyme; các chất có tác dụng chống lại các gốc tự do làm giảm quá trình lão hoá hoặc nội tiết tố oestrogen, hoặc các chất có tác dụng cạnh tranh với receptor của testosteron như bioflavonoide (có nhiều trong đậu nành).Tuy nhiên, không tránh khỏi những chất không có lợi cho da như parabens (có thể gây ung thư), hương liệu, cồn… “Da cũng như các bộ phận khác của cơ thể đều có sự thoái triển dẫn đến lão hoá, một trong những biểu hiện của lão hoá là hình thành nếp nhăn. Các nếp nhăn thường xuất hiện từ 35 đến 40 tuổi và tăng dần theo tuổi. Nếp nhăn ở đuôi mắt thường xuất hiện sớm nhất, sau đó đến rãnh mũi má, trán, cằm và các vùng da khác...”, BS Sáu nói.Cũng theo BS Sáu, sự hình thành các nếp nhăn do rất nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu là sự thoái hoá các sợi chun của da (sợi elastic) làm cho da bị nhão lỏng và chảy xệ dẫn đến hình thành hoặc làm rõ hơn các nếp da giữa các vùng như rãnh mũi má, cằm. Sự thoái hoá các sợi chun có hai nguyên ngân chủ yếu là nội sinh – các gốc tự do được sinh ra trong quá trình chuyển hoá, và ngoại sinh – ô nhiễm môi trường, nhiệt độ, ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, sự co ngắn tương đối của các cơ bám da dẫn đến việc hình thành hoặc làm tăng thêm các nếp nhăn trên một vùng giải phẫu học như các nếp nhăn trán, các nếp nhăn ở đuôi mắt...BS Sáu và BS Quang đều có lời khuyên: không thể cưỡng lại tự nhiên, chỉ có thể hạn chế tiến trình lão hoá bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc và bảo vệ da đúng cách, đặc biệt có cuộc sống thoải mái, tránh stress. Không nên quá lạm dụng các sản phẩm được quảng cáo trên thị trường vì không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, khi mới sử dụng thấy có hiệu quả tốt, sau một thời gian mới xuất hiện tác dụng không mong muốn rất khó điều trị.Theo Lệ Hà (SGTT)