Những ai dễ bị thủng cùng đồ vì… “yêu”?

Cấp cứu vì máu chảy ồ ạt sau khi "yêu"

Lật lại nhưng hồ sơ về bệnh nhân nữ bị thủng cùng đồ bác sĩ Trần Văn Hùng (Bác sĩ CK II Sản - Phụ khoa, giảng viên Đại Học Y Hà Nội, phòng khám sản khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) nhớ mãi hình ảnh một người phụ nữ bị chứng thủng củng đồ mãn tính.

Chị L. (30 tuổi, Hà Nội) vốn là một cô gái khá xinh nên đã lọt vào tầm ngắm của một chàng trai ngoại quốc. Sau đó không lâu hai người nên duyên vợ chồng. Người chồng của chị thường đi làm xa và thỉnh thoảng mới trở về thăm chị.

Mỗi khi người chồng về là chị lại lo lắng vì sau khi quan hệ là chị bị chảy máu không ngớt. Có lần mất nhiều máu quá chị còn bị ngất. Khi được gia đình đưa đi viện, các bác sĩ thăm khám và xác định chị bị thủng cùng đồ. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại cho chị.

Sau đó mỗi khi người chồng của chị trở về “thăm” là chị L. lại phải vào viện để khâu cùng đồ. Các bác sĩ nhận định chị mắc chứng thủng cùng đồ mãn tính và khuyên chị và chồng nên chọn cách quan hệ phù hợp để tránh những tai nạn như trước ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo bác sĩ Hùng những người đàn ông có vóc dáng to lớn thường có ham muốn nhiều hơn nên khi quan hệ vợ chồng thường quá mức dẫn đến người vợ bị thủng cùng đồ. Bác sĩ thường hóm hỉnh với chị L. nếu “ăn cỏ đồng ta” chắc không bao giờ gặp tai nạn trên.

Trước đó, có một đôi nam nữ sau khi “yêu” trên đê. Vì địa hình và tính chất vội vã nên người con gái đã bị thủng cùng đồ, họ đã phải vào bệnh viện cấp cứu và được nhận định nguyên nhân vì “yêu” sai tư thế.

Mới đây nhất, một cụ bà 72 tuổi đã phải đi cấp cứu vì thủng cùng đồ âm đạo, chảy máu rất nhiều sau cuộc “giao ban” với “tình yêu” 71 tuổi. Theo lời bà T., dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà vẫn thường xuyên quan hệ tình dục với “tình yêu”… 71 tuổi. Rất may, bà T. đã được cấp cứu cầm máu và khâu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe.

Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ: cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên. Khi bị thủng cùng đồ là do quan hệ quá thô bạo hoặc dương vật của nam “quá khổ” nên tác động vào cùng đồ sau gây thủng. Khi thủng cùng đồ nạn nhân thường có các biểu hiện như đau đớn, chảy máu…

Thường xảy ra ở trẻ vị thành niên, người già

Đa phần thủng cùng đồ thường xuất hiện ở trẻ em vì chưa hoàn thiện cơ quan sinh dục và ở những người già, mãn kinh đã lâu. Ở trẻ em có thể xảy ra do các vụ bạo dâm, cưỡng dâm. Đối với người già do mãn kinh lâu, thành âm đạo bị teo, mỏng dần, không còn nhiều nếp nhăn để co bóp nên khi “yêu” mạnh quá dễ bị thủng.

Đối với người mãn kinh lâu năm âm đạo không còn tiết dịch, khi quan hệ rất khó khăn nên khi “yêu” một cách từ từ và nên sử dụng thêm chất bôi trơn.

Bác sĩ khuyến cáo sau khi quan hệ thấy có hiện tượng chảy máu, đau đớn cần đến bệnh viện khám ngay. Có rất nhiều trường hợp vì ngại, vì xấu hổ nên không đến khám khi máu bị mất quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Việc cấp cứu bệnh nhân tùy mức có thể phải truyền máu. Thông thường các bác sĩ sẽ tiến hành khâu chỗ thủng lại. Thủng cùng đồ không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở người trẻ nhưng cũng nên giữ gìn khi yêu.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm phụ nữ nên cẩn thận khi dùng các dụng cụ hỗ trợ tình dục như sextoy… những đồ vật vì cứng và không co bóp nên dễ gây thủng cùng đồ.

Theo DT/ Khoa học & Đời sống