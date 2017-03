Những bài thuốc chữa ngộ độc rượu

- Lòng trắng trứng gà: Lòng trắng giàu protein khiến chất cồn bị kết tủa lại, từ đó giảm bớt hấp thu vào máu, mặt khác còn tránh hiện tượng bỏng niêm mạc dạ dày do rượu.

- Giấm: Giấm ăn 60 gr, đường đỏ 15 gr, gừng ba lát, giã nát. Hòa lẫn cả ba thứ với nhau rồi cho bệnh nhân uống.



- Rau cải trắng: Lấy một vài búp rau cải trắng rửa sạch, thái sợi, rồi bóp với đường và giấm để ăn. Có thể dùng món này khi đang uống rượu để giảm bớt tác hại của chất cồn.



Củ cải trắng

- Củ cải trắng: Giã nát một ít củ cải trắng, sau đó vắt lấy nước cốt, thêm chút đường đỏ rồi cho người say uống làm nhiều lần.

- Rau cần: Rau cần một nắm rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước cốt cho người say uống từ từ.



- Nước cơm: Sau khi uống rượu, nếu uống một bát nước cơm sẽ không bị say nữa, vì cồn gặp nước cơm sẽ tạo nên hiện tượng kết tủa, từ đó làm giảm lượng cồn hấp thu vào máu.



- Củ sắn dây: 25 - 50 gr nấu nước uống, hoặc pha một cốc bột sắn dây với một chút nước chanh rồi cho người say uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại.



- Mía đỏ: Cho người say uống một cốc nước mía đỏ có pha thêm một chút nước chanh hoặc nước quất, sau 10 phút sẽ thấy tỉnh táo trở lại.

- Hồng: Ăn mứt trái hồng hoặc giã nhuyễn trái hồng tươi để uống chung với nước nóng.

- Lựu: Nước từ lựu giã nhuyễn hoặc ăn sống, đều có tác dụng giảm say tương tự.

- Ngó sen: Có thể giã nhuyễn ngó sen tươi, lọc lấy nước để uống. Hoặc cắt nhỏ ngó sen tươi, trộn chung với đường và giấm để ăn cũng rất tốt.

- Khoai lang: Trộn đường chung với khoai lang tươi giã nhuyễn để ăn khi bị say.

- Đu đủ: Nhai lá đu đủ non để nuốt lấy nước và bỏ phần bã, rất công hiệu khi say rượu.

- Cháo: Một bát cháo nấu loãng hoặc chỉ uống lấy phần nước cơm từ cháo cũng là cách hay để giảm cơn say.

- Đậu xanh: Rửa sạch đậu xanh bằng nước sôi, giã nhuyễn để hòa chung với nước sôi và lọc lấy nước uống. Hoặc nấu nhừ đậu xanh và cam thảo để ăn cả nước lẫn cái.

- Củ gừng: Giã nhuyễn vài lát gừng tươi, trộn chung với đường cát và giấm để lọc lấy nước uống hạ cơn say.



Ngoài ra, ăn các loại quả chua như cam, quýt hoặc dâu tây... cũng giúp giải rượu rất tốt.

Theo BS Nguyễn Bạch Đằng (ĐV)