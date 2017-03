Những bệnh dễ mắc khi bị thiếu ngủ

Ngược lại, nếu bạn bị thiếu ngủ thường xuyên hoặc kéo dài thì bạn sẽ rất dễ mắc một số loại bệnh như:



1. Thiếu máu não và tiểu đường

Ảnh minh họa.

Ở người cao tuổi, độ đông đặc máu rất cao. Thời gian ngủ quá nhiều có thể làm gia tăng độ đông đặc của máu, dễ dẫn đến các bệnh liên quan tới hệ thống máu lên não, trong đó có hiện tượng thiếu máu não.

Một nghiên cứu khác khẳng định: người ngủ không đủ sáu giờ/ngày, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp hai lần. Còn nếu thời gian ngủ quá tám giờ, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn ba lần. Riêng những người ngủ bình quân dưới bốn giờ/ngày hoặc trên 10 giờ/ngày, dù nam hay nữ, đều có tỷ lệ tử vong cao.

2. Các bệnh về hô hấp, tim mạch và bệnh về đường tiêu hóa

Không khí trong phòng ngủ lúc sáng sớm thường không trong lành. Dù bạn mở cửa sổ, trong phòng vẫn có một luồng không khí chứa lượng lớn vi khuẩn, virus, khí CO2 thải ra từ cây cối và bụi. Tất cả đều ảnh hưởng tới khả năng đề kháng với hệ hô hấp. Cho nên đối với người ngủ nhiều, phòng ngủ quá kín cộng thêm không khí trong phòng quá ô nhiễm, họ dễ bị mắc các bệnh cảm cúm và ho.





Lúc vận động, tim thường đập rất nhanh, các cơ tim co bóp mạnh hơn, quá trình tuần hoàn máu của tim tăng nhanh. Lúc cơ thể nghỉ ngơi, nhịp tim, sự co bóp của các cơ tim và sự tuần hoàn máu giảm xuống. Ngủ quá nhiều sẽ phá hủy quy luật vận động và nghỉ ngơi của tim. Cứ như thế, tim sẽ mệt mỏi vì sự co bóp. Chỉ cần một chút cử động nhẹ nhàng của cơ thể cũng khiến tim đập nhanh và loạn nhịp.

Bên cạnh đó, ngủ quá nhiều, bạn sẽ không ăn cơm đúng giờ. Dạ dày sôi lên vì đói, làm rối loạn quá trình tiết dịch vị, ảnh hưởng tới chức năng của cơ quan tiêu hóa.

3. Giảm trí lực

Người ngủ quá nhiều có thể dẫn tới lười biếng, cơ thể suy yếu, mệt mỏi, tinh thần kém minh mẫn, thậm chí làm giảm trí lực. Sau một đêm nghỉ ngơi, các bắp thịt và khớp xương đều trở nên lỏng lẻo. Ngủ dậy và vận động ngay có thể làm dãn các cơ, gia tăng khả năng lưu thông máu tới các cơ, làm cho hệ xương và các bó cơ ở trong trạng thái phục hồi. Với người mê ngủ, hệ thống các bó cơ đã bỏ qua giai đoạn quan trọng này. Khi ngủ dậy, họ cảm thấy chân nhũn ra, lưng đau nhức, toàn thân uể oải.

Vậy ngủ bao lâu mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe? Người trưởng thành cần ngủ sáu - tám giờ/ngày. Người già ngủ ít hơn mức này khoảng một - hai giờ.



Theo Phụ Nữ Online