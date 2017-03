Những biến tướng ghê rợn từ hình xăm

Hãi hình xăm kiểu "xẻ thịt lóc da"



Sau khi trào lưu xăm trên mắt và môi tạm lắng xuống, thời gian gần đây, trên các diễn đàn và mạng xã hội cũng như trong giới trẻ lại bắt đầu xôn xao về một loại hình xăm mới.



Với loại hình này, “người chơi” để có được những hình xăm độc đáo phải chấp nhận... mất đi một phần da thịt trên cơ thể.



Được biết kiểu xăm này được du nhập từ nước ngoài vào, ban đầu được một vài người về nước giới thiệu, sau đó dần dần phát triển và được nhiều người quan tâm.



Nguyễn Lê K. một sinh viên hiện đang du học tại Mỹ đã đưa lên toàn bộ những bức ảnh miêu tả quá trình xăm kiểu này lên facebook của mình. Chỉ trong ít phút cậu đã nhận lại được vô số ý kiến phản hồi từ bạn bè.





Không ít người phải rùng mình trước những hình xăm như này.



Loại bỏ tư tưởng lệch lạc về xăm mình

Rung hồi chuông cảnh tỉnh

Xăm mình cũng như con dao hai lưỡi, cần tham khảo kĩ lưỡng

trước khi để tránh tiền mất tật mang



Theo Th.Anh (VNN)



Khen có, chê cũng có nhưng phần lớn các ý kiến đều cho biết có cảm giác khiếp sợ khi nhìn những bức hình trên mạng của K. Chỉ có dao với kéo, những họa tiết được vẽ lên da trước rồi sau đó dùng dao để rạch và cậy lớp da lên để lộ nguyên lớp thịt đỏ au phía dưới.Thế nhưng, có không ít người lại tỏ ra khá thích thú. Dũng, 22 tuổi trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) đắc ý cho biết với kiểu xăm như này chắc chắn sẽ ít có người dám xăm, vì thế sẽ không bị “đụng hàng” mà lại còn thể hiện một “đẳng cấp” vượt trội so với những hình xăm thông thường hiện nay.Tuy nhiên, theo lời K. nói thì ngay cả ở bên nước ngoài, cũng không nhiều cửa hàng có đầy đủ trang thiết bị tiến hành kiểu xăm này. Hơn nữa, chi phí cho mỗi hình xăm cũng khá đắt, tùy thuộc vào hình to hay nhỏ, giá có khi lên tới vài nghìn đô. Càng phức tạp giá lại càng cao, có khi lên tới cả chục nghìn đô.Xăm mình nói cho cùng cũng là một cách làm đẹp, giống như đeo trên mình những đồ trang sức. Ngoài ra cũng là một cách để thể hiện cá tính riêng của từng người.Tuy nhiên, giá trị mỹ học của những hình xăm đang ngày càng bị bóp méo. Nhiều người còn coi đó là thước đo giá trị của bản thân và vị thế đứng của mình trong xã hội.Tại một số nơi trên thế giới, xăm trên người còn được coi là truyền thống, một nét văn hóa không thể thiếu. Có những bộ tộc coi hình xăm là biểu trưng cho lòng dũng cảm, sự trưởng thành của người đàn ông. Hay như tại bang Nevada của Mỹ hàng năm luôn tổ chức lễ hội xăm mình với tên gọi Burning Man.Còn tại Việt Nam hiện nay, những hình xăm và kiểu xăm quá đà lại trở thành công cụ để "khẳng định chỗ đứng" của một số người có tư tưởng lệch lạc, mà nói đúng hơn là lạm dụng hình xăm.Tôi biết một câu chuyện, sau một bữa nhậu say, một nhóm teen ở Hà Nội đã thống nhất cùng đi xăm trên bắp tay mỗi người một hình xăm đầu lâu với nhiều kí tự kì dị giống nhau như để thể hiện tình bạn đoàn kết. Mặc dù, cả nhóm hầu hết chỉ biết nhau qua bàn nhậu.Lại có một thanh niên tên là Hoàng kể lại, đến giờ anh vẫn không thể quên được cái lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái. Không hiểu tình cờ như thế nào mà khi mời bạn gái đi ăn, ngồi bàn bên cạnh 2 người là một nhóm thanh niên cởi trần, hình xăm đầy trên cơ thể.Đến khi bạn gái đỏ mặt đòi ra về thì Hoàng mới phát hiện ra trên người đám thanh niên kia xăm toàn những hình "hành động nhạy cảm" của trai gái.Trên một con ngõ nhỏ ở phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đi theo biển chỉ dẫn được treo gần cột điện, chúng tôi được biết căn phòng nhỏ chỉ hơn 20m2 này là nơi sinh hoạt của một nhóm những người yêu thích xăm trổ.Căn phòng ngập ngụa xi lanh, bông băng. Mùi thuốc quyện với mùi tanh của máu và mùi thuốc lá khiến người lạ mới bước vào có cảm giác buồn nôn. Nơi đây cứ hai lần một tuần những người trong câu lạc bộ lại gặp gỡ nhau, trao đổi giới thiệu với nhau những hình xăm mới, “độc”. Ngoài ra họ cũng nhận xăm thuê, tùy theo yêu cầu của khách.Nếu để ý có thể thấy những “cửa hàng” kiểu như thế này không hề ít tại Hà Nội, tuy nhiên việc quản lý lại đang đặt ra một dấu hỏi lớn, mặc dù ai cũng đều biết mặt trái của việc xăm mình.Bộ Y tế cũng đã từng cảnh báo về việc xăm mình của những người hành nghề tự do là vô cùng nguy hiểm. Vấn đề vệ sinh, phẩm màu nếu không đảm bảo có thể dẫn tới nhiễm trùng, sưng tấy, mưng mủ hay thậm chí là HIV.Theo bà Vũ Thị Ngư, chuyên khoa da liễu dị ứng - Bệnh viện 108, thì tại bệnh viện đã tiếp nhận không biết bao nhiêu trường hợp vào để tẩy hình xăm. Tuy nhiên, việc để lại sẹo là điều không thể tránh khỏi và cái giá để xóa cũng đắt gấp nhiều lần so với việc đi xăm.Thường thì màu xăm đều chứa kim loại nặng, nếu vết xăm quá sâu các kim loại này sẽ ngấm vào cơ thể, không những không xóa được mà còn gây tổn hại đến nhiều bộ phận. Nếu để xảy ra dị ứng thì lại càng khó chữa. Do vậy, theo các chuyên gia y tế, cách tốt nhất đối với những người có ý định muốn xăm mình là nên đến cơ sở có uy tín, chất lượng để được tư vấn một cách hợp lý, tránh tình trạng tiền mất tật mang.