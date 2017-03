Những cách ăn sữa chua cần xem lại

Ăn càng nhiều càng tốt



Nhiều người rất thích ăn sữa chua, thậm chí xem sữa chua là đồ uống, hàng ngày đều ăn liền mấy hộp. Chuyên gia cho biết, sữa chua không phải ăn càng nhiều càng tốt, đặc biệt là loại sữa chua đảm nhiệm chức vụ thực phẩm chức năng càng cần khống chế lượng. Sữa chua thực phẩm chức năng có chức năng, công dụng đặc trị, không thể tùy tiện dùng như các thực phẩm bình thường và cần chú ý đến liều dùng và phù hợp với thể chất. Liều dùng tốt nhất là mỗi ngày 1 cốc.



Làm nóng sữa chua



Rất nhiều người biết trong sữa chua có vạn vạn vi khuẩn có lợi, nhưng lại không biết làm thế nào để lưu giữ chúng. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi sữa chua vừa mới chế biến xong, phía trong đều là khuẩn sống, chỉ có để lạnh mới giữ được các khuẩn sống này. Có người thích ăn sữa chua nóng nhưng đây là cách làm sai trái.









Theo Tùng Đan (DT/health)

Chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn tăng mùi vị thơm ngon của sữa chua, hãy thêm hoa quả tươi vào trong sữa chứ không phải các đồ uống được gia công như thạch hay nước chế biến từ hoa quả vì trong quá trình chế biến đã thêm vào nhiều chất phụ gia không tốt cho sức khỏe.Rất nhiều người cho rằng sữa chua càng đặc càng nhiều dinh dưỡng, nhưng trên thực tế, nhiều loại sữa chua đặc chỉ là do khi chế biến thêm vào các loại nước làm đặc, ví dụ như tinh bột phốt phát hydroxypropyl, pectin, gelatin… Mặc dù sữa đặc đáp ứng được hương vị thơm ngon nhưng lại không có lợi cho cơ thể.Sữa chua và rất nhiều thực phẩm khác đều có thể phối hợp rất tốt, đặc biệt là buổi sáng ăn sữa chua kết hợp với bánh mỳ, bánh bao chay, thì sẽ tăng thêm khẩu vị và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên sữa chua không nên kết hợp với thuốc uống ví dụ như kháng sinh, bởi vì sự kết hợp đó sẽ giết chết hoặc gây nguy hại cho vi khuẩn acid lactic trong sữa.Sữa chua do chứa đại lượng vi khuẩn acid lactic sống nên có thể điều tiết hữu hiệu sự cân bằng nhóm vi khuẩn trong cơ thể, thúc đẩy dạ dày, đường ruột nhu động. Nghiên cứu chứng minh, táo bòn thời gian dài có quan hệ nhất định với việc trọng lượng cơ thể tăng. Sữa chua còn có cảm giác no nhất định, khi hơi đói ăn một cốc có thể giảm nhanh cảm giác đói, từ đó giảm bớt lượng đồ ăn dung nạp vào cơ thể.Tuy nhiên, bản thân sữa chua cũng là một loại có nhiệt lượng nhất định, nếu ăn quá nhiều sẽ có nguy cơ tăng thể trọng. Cách tốt nhất là lựa chọn loại sữa chua có chất béo và nhiệt lượng thấp, mặc dù mùi vị của loại này không đặc, thơm như sữa chua có chất béo, nhưng nhiệt lượng sẽ thấp hơn nhiều, không dễ làm cho cơ thể phát phì.Những người thường ăn bánh sandwich kèm với đồ uống sữa chua cần cẩn thận. Thịt xông khói, dăm bông ở trong sandwich ăn cùng với đồ uống chế biến từ sữa chua dễ gây ra ung thư. Để giữ đồ chế biến gia công như thịt xông khói, dăm bông, xúc xích, nhà chế biến thường thêm nitrate để phòng tránh thực phẩm hư hỏng và trực khuẩn phát triển. Khi nitrate gặp gỡ với acid hữu cơ (axit lactic, axit citric, axit tartaric, axit malic) sẽ chuyển biến thành nitrosamine gây ung thư.Khi bụng cồn cào, kêu réo, có người lấy một hộp sữa chua húp một hơi đến cạn. Điều này đích thực có thể giúp bụng đỡ réo gọi, vượt qua cơn đói. Tuy nhiên tốt nhất không nên lấy sữa chua chống đói, bởi vì khi đói bụng, độ acid trong dạ dày lớn ( mức ph là 2), các vi khuẩn acid lactic đặc có trong sữa sẽ bị acid dạ dày giết chết, làm yếu tác dụng bảo vệ sức khỏe của sữa chua.Sữa chua tốt nhất ăn sau bữa cơm 1-2 tiếng, lúc này dịch dạ dày đã bị loãng, mức độ cân bằng trong dạ dày thích hợp để acid lactic sinh trưởng. Ngoài ra, ăn sữa chua buổi tối cũng có nhiều ưu điểm hơn. Hãy nhớ sau khi ăn xong sữa chua, đặc biệt là buổi tối nên kịp thời đánh răng bởi vì một số loài khuẩn trong sữa chua và chất acid sẽ gây thương tổn cho răng.Trên thực tế, sữa chua mặc dùtốt nhưng không phải đều thích hợp với tất cả mọi người. Người bệnh đường ruột, hoặc đau bụng đi ngoài nên thận trọng khi ăn sữa chua. Trẻ em dưới 1 tuổi cũng không thích hợp ăn sữa chua. Ngoài ra, người bị tiểu đường, xơ cứng động mạch, viêm mật và viêm tuyến tụy tốt nhất không ăn sữa chua béo có đường, nếu không bệnh càng thêm nặng.Những nhóm người thích hợp ăn sữa chua bao gồm: những người hay uống rượu, hút thuốc, làm công việc IT hay liên quan nhiều đến máy tính, người bị táo bón, loãng xương, và bị bệnh huyết quản tim.