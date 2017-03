Những cái chết “bất đắc kỳ tử” khi “chăn gối”

Một người bình thường hít thở 16-18 lần/phút, khi quan hệ tình dục, ở "đỉnh điểm" con số này lên tới 40. Huyết áp 120/80 có thể tăng tới 180-200/100-120 (Ảnh minh họa. Nguồn: internet).

1- Những cái chết khi “chăn gối”

- Mỗi năm, trên thế giới, trung bình có khoảng 50 ngàn người chết trong khi quan hệ tình dục.

- Nguy cơ chết trong khi quan hệ tình dục của đàn ông nhiều gấp 5 tới 20 lần so với phụ nữ. Nguyên nhân do tim ngừng đập hoặc bị đau tim. Đàn ông dễ bị nguy hiểm hơn do tất cả gánh nặng của hoạt động thể lực thường rơi vào đàn ông.

- Khoảng 25% trường hợp đàn ông chết khi quan hệ tình dục với vợ, còn lại 75% trường hợp chết do đang làm tình với gái mại dâm hoặc với người tình. Cường độ của niềm đam mê và cảm xúc nhiều hơn, do vậy áp lực cho tim cũng nhiều hơn.

- Lịch sử chỉ biết đến một trường hợp một phụ nữ bị chết trong khi tình dục bằng miệng và bị nghẹt thở bởi tinh trùng.

- Hình như, Thành Cát Tư Hãn đã chết khi quan hệ tình dục.

- Charles Thiên hoàng Đại đế, nhà triết học Avicenna, Giáo hoàng Leo VII đã qua đời cũng vì lý do trên.

- Năm 1865, Thủ tướng Anh Henry Palmerston, đã chết trong khi quan hệ với một nữ nhân viên ở trên bàn làm việc.

- Năm 1899, Tổng thống Pháp Félex Faure chết trong một nhà chứa.

- Cựu Tổng thống Mỹ, Nelson Rockefeller, qua đời trong cánh tay của người tình của ông vào năm 1979.

- Còn năm 2001, chính trị gia Chile Raul Veloso sau khi chết đã được trúng cử. Cái chết bê bối của ông đã giúp ông trong việc này. Ngay trước khi bầu cử, trong khi kêu gọi các nguyên tắc nghiêm ngặt về đạo đức, ông đã chết khi quan hệ với gái mại dâm. Tên của Veloso vẫn còn trên phiếu bầu do sơ suất của nhân viên Uỷ ban bầu cử. Các phương tiện truyền thông đại chúng đã dành nhiều chú ý tới cái chết của ông và đến ngày bầu cử thì ông đã nổi tiếng toàn quốc. Cuối cùng, ông thắng cử, mặc dù sau đó kết quả đó không được thừa nhận.

2- Nguyên nhân của cái chết trong khi quan hệ tình dục

Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết là do bệnh tim. Nếu một người bình thường hít thở 16-18 lần/phút, thì trong khi quan hệ tình dục, ở thời điểm cực khoái, con số này đạt tới 40. Huyết áp 120/80 có thể tăng lên tới 180-200/100-120.

Những người có nguy cơ tử vong trong khi gần gũi là những người bị loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, bệnh suyễn. Và một yếu tố cũng quan trọng khác, đó là do tuổi tác. Vì vậy với đàn ông nhiều tuổi, nên thay đổi tư thế, để giảm áp lực, chuyển sang gánh nặng cho phụ nữ

3- Nếu phải đối mặt với hiểm nguy khi "chăn gối"

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ. Và một trong số những nguyên nhân đó là nạn nhân của tình dục (Ảnh minh họa. Nguồn: internet)

Sau khi xuất tinh, người chồng đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật... người chồng đã rơi vào trạng thái sốc, lúc này người vợ không nên bàng hoàng mà hãy bình tĩnh.

Không được bối rối đẩy chồng ra, phải giữ ’vũ khí’ của anh trong ’vùng tham chiến’ và dùng vật nhọn (kim băng, kẹp tóc…) đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Đồng thời, ấn mạnh vào huyệt ở giữa nhân trung để giúp tri giác anh ấy phục hồi, kết hợp làm hô hấp nhân tạo nhằm kích thích hô hấp.

Tiếp sau đó, ấn mạnh ngón tay vào huyệt nhân trung (nằm trên môi, đoạn từ mũi đến môi trên), để giúp tri giác anh ấy phục hồi. Cuối cùng, từ từ và nhẹ nhàng lấy "cái ấy" của chồng ra, đưa người chồng nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp hô hấp nhân tạo, rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện

Nếu không thể làm gì, hãy gọi người nhà hỗ trợ, đừng xấu hổ vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bạn đời.

Đề phòng việc có một không hai này, cả hai không nên gần gũi khi thể lực quá yếu. Nếu lâu ngày chưa quan hệ, Adam không nên uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích trước khi gần vợ.

Ngoài ra, khi tinh thần căng thẳng, lo lắng hoặc ham muốn quá mạnh, người đàn ông cũng nên tránh chuyện phòng the.