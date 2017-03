Những chuyện kinh ngạc về "vùng kín" của nàng

Theo Tuấn Anh (VNN, Oddee)

Dưới đây là một số khám phá bất ngờ về cơ quan sinh dục nữ hay còn gọi là “vùng kín” “chỗ ấy”, “tam giác mật”, “cô bé” của phái yếu:Những gì chúng ta thường gọi là âm đạo thực chất chỉ là một phần nhỏ trong “vùng kín” của phụ nữ. Khu vực bên ngoài được gọi là âm hộ - phần nhìn thấy được với môi lớn, môi bé, âm vật, mũ trùm âm vật và niệu đạo. Âm đạo thực sự là một khoang rỗng chạy bên trong cơ thể, bao gồm cổ tử cung, tử cung, buồng trứng và các ống dẫn trứng. Âm vật là bộ phận dành riêng cho khoái cảm tình dục của người phụ nữ do dung chứa tới 8.000 đầu mút dây thần kinh.Điểm chung giữa âm đạo và cá mập, may mắn thay không phải là … răng. Thực tế, đó là một hợp chất có tên gọi squalane được tìm thấy trong gan của cá mập và cũng là một chất bôi trơn âm đạo của người phụ nữ. Khi người phụ nữ hứng tình, cô tiết ra chất squalane trong lúc âm vật và các môi (cả lớn và bé) nở to, đồng thời vùng âm đạo bên trong kéo dài ra để chuẩn bị chào đón “cậu nhỏ” ghé thăm.Mặc dù không có “kích cỡ tiêu chuẩn” cho âm đạo của một phụ nữ nhưng trung bình chiều sâu của khu vực này vào khoảng 7,6 – 9cm. Tuy nhiên, âm đạo không phải là vùng bị bó buộc trong phạm vi hẹp. Trong thực tế, âm đạo có thể giãn nở tới 200% kích thước, đủ chỗ cho một tinh trùng tí hon phát triển thành một thai nhi hoàn thiện chui qua để ra khỏi bụng mẹ, và sau đó lại trở về gần như kích thước ban đầu. Dẫu vậy, các yếu tố như tuổi tác, cân nặng và việc hút thuốc có thể khiến âm đạo của người phụ nữ bị “lún chùng” và thậm chí “rơi ra ngoài” (may mắn là tình trạng này có thể khắc phục được).Cho tới nay giới khoa học vẫn chưa biết tác dụng thực sự của lông mu bao phủ ở vùng kín của phụ nữ, dù con người là loài duy nhất trên Trái đất sở hữu đặc điểm này. Một số người tin rằng. “rừng rậm” này có tác dụng nhốt giữ pheromone – mùi mà cơ thể người tiết ra lúc hứng tình. Những người khác lại đặt ra giả thuyết rằng, lông mu hỗ trợ quá trình bôi trơn cho hai đối tác lúc “yêu” hoặc giúp giữ ấm cho cơ quan sinh dục nữ từ thời tiền sử. Thực tế, vào thời kỳ đồ đá khi con người chưa có khái niệm về quần áo, lông mu rất cần thiết cho sự sinh tồn và phát triển, ngăn chặn vi khuẩn và duy trì “hơi hướng” trong quá trình hấp dẫn phái mạnh và sinh sản.Tuy nhiên, ngày nay con người đã có quần áo bảo vệ cho vùng kín khỏi những tác nhân bên ngoài. Đồng thời, sự bí bách và ẩm ướt trong khu vực “rậm rạp” này có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và thậm chí cả chấy rận phát triển. Song như vậy không có nghĩa là bạn nhất thiết phải để “cô bé”… ở trần. Nhiều chị em vẫn thích gìn giữ vẻ đẹp truyền thống của vùng kín, và các chàng không phải ai cũng ham hố vẻ đẹp trụi lủi của “tam giác mât”. Vì vậy, việc có nên cạo sạch lông mu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của bạn.Năm 1948, một người đàn ông có tên Arnold Kegel đã vĩnh viễn làm thay đổi cuộc sống của phái yếu khi cho công bố một bài tập dành cho vùng xương chậu. Bài tập về sau cũng được đặt theo tên tác giả là một cách làm mạnh “các cơ đáy chậu” (cách gọi chuyên môn dành cho các cơ âm đạo), có thể giúp ích cho người phụ nữ trong lúc lâm bồn, chống lại việc nhiễm trùng tiết niệu và thậm chí tăng hưng phấn cực khoái cho nàng. Để thực hiện bài tập, trước tiên bạn phải nhận diện các cơ đáy chậu bằng cách nhịn tiểu giữa chừng. Tiếp theo, xả rỗng bàng quang và nằm ngửa, úp lưng xuống sàn. Kéo căng và thả lỏng các cơ này, bắt đầu với nhịp 5 giây/lần rồi và từ từ tăng thời lượng đến 10 giây/lần. Lặp lại bài tập 3 lần/ngày.Các nhà nghiên cứu phát hiện, bài tập Kegel cũng hữu ích đối với cả đàn ông vì nó có thể giúp cánh mày râu ngăn ngừa xuất tinh sớm cũng như kéo dài và tăng cường khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”.