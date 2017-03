Những điều bạn nên biết về hội chứng đau cơ xơ hóa

Cung cấp đủ lượng vitamin D cho cơ thể





Bệnh nhân bị đau cơ xơ hóa có thể bị bệnh đường ruột





Theo Nguyễn Ngọc Khanh (Bee/Prevention)

Nên thử những phương pháp điều trị tự nhiên khi bị bệnhBệnh nhân nên thử những phương thức điều trị tự nhiên như tập thể dục và ngồi thiền. Những liệu pháp này có thể làm giảm cơn đau, thậm chí còn hiệu quả hơn thuốc. Ngoài ra, châm cứu và mát xa cũng được khuyên dùng. Tuy nhiên, những liệu pháp này không có tác dụng như nhau với tất cả mọi người. Bạn nên thử những liệu pháp mới để cuối cùng tìm ra phương pháp thực sự phù hợp với mình.Nghiên cứu cho thấy, lượng vitamin D quá thấp có thể tác động đến những cơn đau do hội chứng đau cơ xơ hóa. Cụ thể, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y khoa Mayo Clinic (Mỹ) cho thấy, những bệnh nhân bị đau mạn tính không hấp thụ đủ lượng vitamin D cần phải uống lượng thuốc nhiều gấp đôi so với những người hấp thụ đủ vitamin D. Đồng thời, những bệnh nhân này phải chịu đựng những cơn đau tồi tệ hơn. Cho dù bổ sung vitamin D không phải là một cách chữa bệnh, điều này có thể làm giảm triệu chứng bệnh hoặc giảm mức độ phụ thuộc vào thuốc của bệnh nhân.Có đến 70% số bệnh nhân bị đau cơ xơ hóa gặp phải những căn bệnh đường ruột như tiêu chảy hoặc rối loạn chức năng dạ dày. Do đó, các nhà khoa học cho rằng hai loại bệnh này có thể có cùng nguyên nhân. Cũng vì thế nên bệnh nhân bị cả hai loại bệnh cảm nhận cơn đau dữ dội hơn.