Những điều bí ẩn về cực khoái

Theo Đức Trí (TNO)



Theo nhà tình dục học, tiến sĩ Yvonne K Fulbright, thành viên Hiệp hội Giáo dục, tư vấn và trị liệu tình dục Mỹ, phụ nữ không dễ “thoái trào” một khi đã lên đến cực đỉnh như nam giới.Do vậy, giới nữ có thể “ngây ngất” một lần nữa ngay sau đó. Hơn 70% phụ nữ trải qua cảm giác cực khoái do kích thích “cô bé”.Còn tiến sĩ David Devlin - chuyên gia về tình dục, bác sĩ Kế hoạch hóa gia đình tại Bệnh viện East Sussex (Anh) cho biết, 57% phụ nữ đạt “đỉnh” lần đầu tiên là do “tự sướng”.Độ tuổi trung bình cho trải nghiệm lần đầu tiên này là 18 tuổi. 48% cho biết có thể điều trị cơn đau đầu bằng cực khoái. Tác dụng trị liệu này thậm chí còn nhanh hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu về tình dục Masters and Johnson (Mỹ) phát hiện phụ nữ chỉ có một loại cực khoái duy nhất, nhưng có thể đạt được trạng thái này bằng nhiều cách khác nhau.Khi phụ nữ khi cảm thấy mối quan hệ với “đối tác” không vững chắc, họ ít khi đạt được trạng thái thăng hoa, theo Seymour Fisher, tác giả cuốn Cực khoái ở phụ nữ(Mỹ).Một số phụ nữ ngất xỉu khi đạt đỉnh, thậm chí còn có người bị suy tim và tử vong khi thăng hoa. Điều này lý giải tại sao trong tiếng Pháp, cực khoái còn có nghĩa là “cái chết bé nhỏ”Khi đàn ông đạt “đỉnh”, não phóng thích các hóa chất làm họ cảm thấy mệt mỏi, do đó các chàng thường lăn ra ngủ sau khi “xuất quân”.Thời gian cực khoái trung bình ở phụ nữ là từ 6 đến 10 giây. Tuy vậy, cũng có trường hợp ngoại lệ có thể kéo dài đến 20 giây.Hai nhà nghiên cứu tình dục Phillip Cauthery và Martin Cole, đồng tác giả cuốn Tình dục học căn bản (Anh) khẳng định rằng, một số phụ nữ có thể đạt cực khoái đến 100 lần trong một giờ.