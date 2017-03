Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dùng mật ong

Cách cho trẻ uống mật ong an toàn và hiệu quả

Theo Anh Minh (Vietnam+)



Tuy nhiên, mật ong tuy tốt nhưng không phải ai cũng hợp, nếu cho bé uống không đúng cách thì không những không phát huy được thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và công hiệu của mật ong, mà còn có thể dẫn đến hậu quả xấu. Do đó, cần lưu ý khi dùng mật ong cho trẻ.Chủ tịch Hội chữa bệnh bằng mật ong của Trung Quốc, Giáo sư Vương Kim Dung, cho biết trẻ em dưới một tuổi không nên uống mật ong, sau một tuổi nếu cần thiết thì chỉ nên uống một lượng nhỏ.Nghiên cứu cho thấy trong đất và bụi có một loại vi trùng, mà trong quá trình ong đi lấy mật, thường mang những phấn hoa và mật có loại vi trùng này về tổ, khiến mật ong bị ô nhiễm, trẻ sơ sinh trong vòng 6 tháng rất dễ bị nhiễm loại vi trùng này và xuất hiện hiện tượng ngộ độc như táo bón, mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng.Ngoài ra, trong mật ong có thể còn có hàm lượng kích thích tố nhất định, nếu như uống trong thời gian dài, có thể khiến trẻ dậy thì sớm. Vì vậy, cho dù bé đã hơn một tuổi, cũng không nên uống mật ong một cách tùy tiện. Đợi đến khi trẻ em đã trên 10 tuổi, thì có thể uống nhiều hơn, uống với lượng như người lớn.Theo Giáo sư Vương, tốt nhất là pha mật ong với nước nóng dưới 40 độ C hoặc nước sôi nguội rồi mới uống, bởi vì pha loãng dễ hấp thu hơn là trực tiếp uống mật ong. Nhưng không nên pha với nước sôi, hấp hoặc nấu mật ong để uống vì nấu nóng một cách không hợp lý sẽ làm mất dinh dưỡng trong mật ong.Thời gian cho trẻ uống mật ong cũng phải chú ý, thường là uống trước khi ăn cơm 1 tiếng hoặc sau khi ăn cơm 2-3 tiếng là tốt nhất, vì uống mật ong vào lúc này không ảnh hưởng đến bữa ăn của bé, lại có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ, khiến cho bé ăn càng ngon miệng.Đối với những cháu ngủ không được ngon giấc, mỗi tối trước khi đi ngủ uống mật ong, có thể giúp cho bé ngủ được ngon giấc, vì mật ong có tác dụng an thần, cải thiện giấc ngủ.Bé uống mật ong bao nhiêu là thích hợp, chủ yếu là phải căn cứ theo mục đích và nhu cầu của bé. Thường thì mỗi ngày uống khoảng 30 gam là đủ, có thể pha với nước uống làm nhiều lần.Ngoài ra, khi bé uống mật thì không nên ăn đậu phụ và ăn hẹ, bởi vì khi uống mật ong ăn hai loại thức ăn này bé dễ bị đi ngoài.