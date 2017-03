Những điều ít biết về du lịch sức khỏe của Malaysia

Không hào nhoáng như Singapore, không ồn ã, sôi nổi như Thái Lan nhưng Malaysia mang một sắc màu khác, vẫn đầy quyến rũ bởi một vẻ đẹp huyền bí nhưng không kém phần hiện đại.

Ở bán đảo Malaysia cực kỳ thịnh vượng, trù phú có thủ đô Kuala Lumpur và các bãi biển tuyệt đẹp cùng những tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới nằm giáp ranh với Thái Lan, biển Đông và chỉ cách một cây cầu là tới Singapore. Còn khu vực hải đảo Malaysia vẫn nguyên vẹn vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với những rừng cao su xanh rì và bãi biển tuyệt đẹp.

Nhiều người cũng từng nghe đến hệ thống giao thông của Malaysia với những con đường ở trên cao hiện đại và liên hoàn. Các con phố ở thủ đô Kuala Lumpur đều phủ đầy một màu xanh, băng qua các con đường cao tốc từ trên nhìn xuống những cánh rừng cọ hoang xanh ngút ngàn.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt

Malaysia đang sở hữu một tài sản quý giá về y tế, với hệ thống chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Mới đây, nhiều người hết sức ngạc nhiên khi các công ty tư vấn du lịch toàn cầu đã xếp hạng bình chọn Malaysia vào tốp 5 điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe lý tưởng nhất khu vực. Con số thống kê năm 2012 cho thấy nước này đã tiếp đón khoảng 7 triệu bệnh nhân nước ngoài đến khám, chữa bệnh và doanh thu của ngành du lịch này đã đạt đến 100 tỉ USD năm 2012. Theo khảo sát của công ty cung cấp thị trường, Malaysia cũng là thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe phát triển nhanh nhất trong khu vực trong ba năm qua với tỉ lệ tăng trưởng 33%.

Thiết bị y tế hiện đại tại các bệnh viện tư ở Malaysia.

Theo ông Dato Sri Alibin Hamsa, Tổng Thư ký Nội các Malaysia, cho biết Malaysia có thế mạnh về ngôn ngữ đó là tiếng Anh. Vì trước đây Malaysia từng là thuộc địa của Anh nên người dân nước này có thể nói tiếng Anh lưu loát. Các chuyên gia y tế thì thừa hưởng từ hệ thống đào tạo y tế của Anh. “Điều này khiến chúng tôi có thể đón tiếp khách từ các nước như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc…. hay bất cứ đâu” - ông Hamsa nói.

Ông Dator Jacob Thomas, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư Malaysia, cho rằng y tế tư nhân phát triển rất mạnh trong những năm qua. “Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người nước ngoài mà vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu trong nước. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng giao thông của chúng tôi rất tốt. Bệnh nhân dễ dàng di chuyển đến Malaysia hay các vùng trong Malaysia. Giờ đây, thậm chí chúng tôi còn có cả chuyên cơ cho các bệnh nhân nước ngoài nữa” - ông nói.

Theo bà Dr Mary wong Lailin - Giám đốc điều hành Hội đồng Chăm sóc sức khỏe (MHTC), trong bệnh viện có tất cả dịch vụ: nhà hàng, điểm uống cà phê, thư viện, góc dành cho em bé, phòng tập gym, khu mua sắm, spa… hay các khu chỉ dành riêng để trồng cỏ và cây xanh để thư giãn. Đó là lý do vì sao khi đến những sảnh bệnh viện nhiều du khách đã tưởng là khách sạn năm sao.

Chỉ mới quảng bá được năm năm

“Tuy nhiên, vài năm gần đây (từ 2005) chính phủ đã cho phép được truyền thông song tất cả bệnh viện, bác sĩ chỉ được phép quảng bá ở nước ngoài, còn trong nước vẫn không được phép. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến dịch vụ của chúng tôi hơn vì nó thực sự rất tốt cho bạn” - bà Dr Mary wong Lailin nói.

Theo bà Dr Mary wong Lailin, từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ thông tin quảng cáo y tế nào của Malaysia trên các phương tiện thông tin đại chúng kể cả trong nước lẫn báo chí nước ngoài. Lý do rất đơn giản vì chính phủ Malaysia cho rằng ngành y tế là để chăm sóc con người, các bác sĩ, y tá nên chú tâm vào việc điều trị bệnh. Và vì thế tất cả bệnh viện, bác sĩ không được quảng cáo. Vậy lợi thế cạnh tranh của Malaysia là gì? Theo các quan chức Bộ Y tế của Malaysia, so với chi phí Malaysia rẻ hơn gần như hơn khoảng 25%-30%, thậm chí là một nửa, so với các nước.

Cuối tháng 4-2013, MHTC cũng khánh thành một trung tâm hướng dẫn ngay sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur để giúp du khách thuận tiện trong việc tiếp cận tìm kiếm thông tin khi đến Malaysia để chăm sóc sức khỏe. Khi đời sống kinh tế ngày càng phát triển, điều kiện sống của con người ngày càng được nâng cao thì chăm sóc sức khỏe không chỉ bao gồm chữa bệnh mà còn bao gồm các dịch vụ an dưỡng và giải trí.

Chính vì thế Malaysia hiện nay đang được cho xếp vào một trong năm quốc gia (Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Hàn Quốc) hàng đầu tại châu Á có số lượng khách du lịch đến châu Á vì mục đích chăm sóc sức khỏe.

HẢI MINH