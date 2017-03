Những kỳ tích trị vô sinh y học "bó tay"

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn "Theo nghiên cứu mới nhất của Bệnh viện Phụ sản T.Ư, tỷ lệ vợ chồng Việt Nam vô sinh hiện đang ở mức 7,7%, trong đó nam và nữ ngang nhau chiếm 70%, 20% do cả nam và 10% vô sinh không biết lý do và hiện tình trạng vô sinh không rõ nguyên nhân đang có chiều hướng gia tăng... đặc biệt là do hư hàn (bị lạnh) theo quan niệm của y học cổ truyền". "