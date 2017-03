Những loại thực phẩm chống béo bụng

Sữa chua Kefir







Sữa chua kefir giàu chất xơ giúp giảm cân rất tốt. Hình minh họa

Mỗi cốc Kefir chứa 174 calo, 2g chất béo, 14g protein, 3g chất xơ. Thực phẩm ngon lành này phòng chống được béo bụng. Ngoại trừ các protein tạo cảm giác no, các vi khuẩn sinh học probiotics cũng đẩy nhanh việc giảm cân.

Những nhà khoa học Anh đã phát hiện rằng những vi sinh vật này thúc đẩy phân hủy các phân tử chất béo ở chuột, phòng chống tăng cân.

Quả bơ

Mỗi quả bơ chứa 322 calo, 29g chất béo (4g chất béo bão hòa, 20g chất béo chưa bão hòa), 13g chất xơ, 4g protein.







Quả bơ chứa lượng dồi dào chất béo đơn chưa bão hòa giúp làm giảm nồng độ cholesterol và giảm cân. Hình minh họa



Quả bơ chứa lượng dồi dào chất béo đơn chưa bão hòa giúp làm giảm nồng độ cholesterol và giảm cân. Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí The New England Journal of Medicine cho thấy, chế độ ăn có chất béo lành mạnh tốt hơn là hoàn toàn loại bỏ chất béo.

Hạt Quinoa

Mỗi 1/4 cốc chứa 170 calo, 2,5g chất béo, 7g protein, 3g chất xơ.





Hạt quinoa giúp giảm nguy cơ béo bụng. Hình minh họa

Bất cứ khi nào bạn chọn sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt thay vì bột trắng đã tước bỏ chất dinh dưỡng, bạn đã giảm được nguy cơ béo bụng. Những nhà nghiên cứu của bang Penn khám phá ra rằng những người ăn kiêng dùng ngũ cốc nguyên hạt giảm cân gấp đôi so với người tiêu thụ thực phẩm từ bột trắng – dù họ ăn cùng một lượng calo.

Hơn nữa, hạt quinoa chứa gấp đôi lượng protein có tác dụng làm đầy bụng so với ngũ cốc bình thường, ít tinh bột làm tăng lượng đường hơn, và rất nhiều chất béo lành mạnh. Bạn có thể dùng hạt quinoa mỗi buổi sáng chung với sữa.

Trà xanh







Catechin có trong trà xanh thúc đẩy sự trao đổi chất. Hình minh họa

Không hề có calo, Catechins, chất chống oxy hóa trong trà xanh, có tác dụng thúc đẩy sự trao đổi chất. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy rằng những người dùng chừng 690mg catechins từ trà xanh hằng ngày có chỉ số khối cơ thể thấp hơn đáng kể và vòng eo cũng nhỏ hơn người không dùng.

Trà xanh là thức uống tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

Trứng

Mỗi quả trứng chứa 102 calo, 7g chất béo (2g chất béo bão hòa), 7g protein.







Hình minh họa

Một nghiên cứu của Anh cho thấy, người tăng nạp calo chứa trong thực phẩm từ protein đốt cháy nhiều hơn 71 calo mỗi ngày (khoảng 3,5kg một năm).

Bưởi

Mỗi quả bưởi chứa 104 calo, 4g chất xơ, 2g protein.







Thường xuyên ăn bưởi giúp bạn đẩy nhanh việc giảm cân. Hình minh họa

Một quả bưởi mỗi ngày thêm vào bữa ăn thường của bạn có thể đẩy nhanh quá trình giảm cân. Độ chua axit của quả này làm chậm tiêu hóa, nghĩa là chất dinh dưỡng cần nhiều thời gian để chuyển hóa trong cơ thể, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, bớt thèm ăn.

Vitamin C trong bưởi cũng làm giảm cholesterol và các nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, vài loại bệnh ung thư…