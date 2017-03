Những loại trái cây khiến cân nặng của bạn tăng vù vù

(Nguồn: Đẹp/Vietnam+)

Chuối



Chuối có lượng calo cao hơn nhiều so với những loại trái cây khác, do bản thân chúng chứa một lượng đường khá lớn.



Một quả chuối khi chín, hàm lượng dinh dưỡng của nó có thể thay đổi, nhưng số lượng calo vẫn giữ nguyên vào khoảng 100-115 calo.



Nếu một ngày bạn sử dụng 2-3 quả chuối chín như vậy, kế hoạch ăn kiêng của bạn có thể bị thất bại.



Dứa



Nhiều người cho rằng dứa là loại trái cây mát và làm đẹp da nên đã ăn rất nhiều. Phải nói rằng dứa có vị ngọt hấp dẫn, và có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin với các loại chất khoáng.



Tuy nhiên, giống như chuối, bản thân dứa chứa lượng đường khá cao nên bạn hãy cân nhắc sử dụng chúng cho phù hợp để giữ vóc dáng hoàn hảo mà bạn mong muốn.



Quả bơ



Bơ là một loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao và thơm ngon. Nhưng bơ chứa chất béo đơn không bão hòa và hàm lượng protein cao nhất so với các loại quả khác, cao gần tương đương với sữa.



Một quả bơ chín có thể cung cấp cho bạn đến khoảng 370 calo. Vì vậy, nếu không muốn bị tăng cân quá nhanh, bạn nên xếp bơ vào những loại quả nên tránh khi giảm cân.



Xoài



Xoài là nguồn cung cấp tuyệt vời của vitamin A và C. Tuy nhiên chúng lại chứa hàm lượng calo và đường khá cao. Một quả xoài chín sẽ nạp vào cơ thể bạn hơn 100 calo.



Vì vậy, để giảm cân và giữ vóc dáng hoàn hảo nhất, bạn nên cân nhắc tới lượng calo của chúng trong mỗi bữa ăn.



Nhãn, vải



Nhãn, vải là những loại quả đặc trưng của mùa Hè. Loại quả này mang tính nóng và chứa khá nhiều đường.



Tuy trái cây không phải là bữa ăn chính của bạn, nhưng kết hợp với bữa ăn, chúng cũng “góp phần” ít nhiều vào lượng calo mà bạn nạp vào cơ thể, dễ gây béo bụng và làm kế hoạch ăn kiêng của bạn thất bại./.

Theo (Đẹp/Vietnam+)