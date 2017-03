Những lưu ý khi mua hạt dưa, hạt hướng dương dịp tết

Tuy nhiên, giữa một ‘rừng’ các loại hạt được bày bán tại các chợ, đại lý… thì việc mua được hạt dưa, hạt hướng dương chất lượng, an toàn cho sức khỏe không phải là chuyện đơn giản. Sau đây, Pháp Luật TP.HCM sẽ nhắc lại cho các bạn về cách chọn hạt dưa, hạt hướng dương sao cho an toàn.

Trước tiên, các bạn cần nhớ, khi mua các loại hạt cần phải chọn mua ở các cơ sở sản xuất uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Các loại hạt dù còn sống hay đã được chế biến đều phải được đóng gói, bảo quản đảm bảo vệ sinh. Có nhãn mác, địa chỉ sản xuất, ghi rõ ràng hạn sử dụng.



Hạt hướng dương. Hình minh họa

Với hạt hướng dương: Đây là loại hạt rất bổ dưỡng, có nhiều tinh dầu. Do đó dễ bị nấm mốc, sẽ làm hạt có vị the, đắng. Nguy hại hơn là nấm mốc còn làm xuất hiện các chất gây ung thư như aflatoxin, ozchatoxin…

Khi mua hạt hướng dương đã được làm chín: Phải mua ở nơi bán hàng uy tín. Hạt được đóng gói kín, đảm bảo chất lượng. Có nhãn mác rõ ràng, có ghi thời hạn sử dụng cụ thể.

Nếu là hạt hướng dương được tẩm, ướp với các hương liệu khi rang (thường là đường, muối, quế, húng lìu…) để tăng hương vị khi ăn, bạn nên thử trước để đảm bảo nhân trong hạt vẫn còn căng mẩy, màu trắng. Tránh mua phải hạt bị cháy, bị mốc, nhân trong hạt lép hay thâm, đen.



Không nên mua hạt dưa được nhuộm bóng hoặc màu đỏ rực rỡ. Hình minh họa

Khi mua hạt hướng dương sống: Bạn nên chọn hạt hướng dương căng, mẩy, không mốc, không ẩm. Khi mua về phải làm sạch bằng cách rửa sạch dưới vòi nước, sau đó để ráo và phơi hoặc sấy cho khô. Việc này giúp phần nào loại bỏ được bụi, chất bảo quản.

Hạt sau khi phơi khô được rang chín giòn, bảo quản trong hũ đậy nắp kín để tránh hút ẩm, gây mốc, biến chất.

Với hạt dưa: Để có màu đẹp, hạt dưa thường được nhuộm bằng phẩm màu (có hai loại là phẩm màu thực phẩm và phẩm màu công nghiệp). Nếu nhuộm bằng phẩm màu thực phẩm thì hạt dưa chỉ có màu đỏ nhàn nhạt. Nếu gặp nước sẽ dễ ra màu hoặc bạn chỉ cần vò nắm hạt dưa giữa hai bàn tay cũng thấy màu đỏ phai ra tay.



Nên chọn mua hạt dưa không nhuộm màu hoặc nếu muốn thêm màu sắc thì chọn hạt dưa nhuộm màu thực phẩm. Hình minh họa

Trường hợp hạt dưa nhuộm bằng phẩm màu công nghiệp, hạt dưa sẽ đỏ tươi, bóng đẹp. Khi dính nước, màu không bị phai.

Loại phẩm màu công nghiệp hay được sử dụng để nhuộm hạt dưa là Rhodamine B (dùng để nhuộm quần áo, tuyệt đối cấm trong thực phẩm và dược phẩm vì chất này có thể gây ung thư cho người tiêu dùng). Nếu ăn hạt dưa nhuộm Rhodamine B lâu dài sẽ dẫn tới suy gan, suy thận thậm chí ung thư.

Do vậy để đảm bảo an toàn, tốt nhất bạn nên chọn mua loại hạt dưa có màu nguyên thủy của nó. Tuy không có màu đẹp nhưng lại an toàn cho sức khỏe.