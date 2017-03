Những lý do bạn nên ăn trái kiwi

Kiwi xanh hay kiwi vàng tốt hơn? Trong kiwi xanh có hàm lượng vitamin C gấp đôi trái cam, hàm lượng vitamin K lớn hơn vitamin K trong 1 trái chuối. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ có trong trái kiwi cũng lớn hơn hàm lượng chất xơ có trong một chén cơm. Với kiwi vàng, ngoài những chất khoáng tương tự như kiwi xanh, nó còn cung cấp thêm cho cơ thể chất sắt là 4% và 15% vitamin E, 13% axit folate. Đặc biệt hàm lượng vitamin C trong kiwi vàng lên tới 270%. Ngoài ra, trên thị trường, kiwi vàng luôn có giá bán cao hơn so với kiwi xanh.Từ những so sánh trên cho thấy, kiwi vàng tốt hơn so với kiwi xanh.