Những món ăn “triệt tiêu” sức khỏe

Thông thường, tủ lạnh của những gia đình bận bịu luôn có sẵn bánh mì sandwich, thịt nguội, xúc xích, lạp xưởng… Các món này dễ làm mất ngủ do chúng chứa tyrosine giúp cơ thể sản sinh ra dopamine làm hưng phấn thần kinh.

Chưa hết, đây là món mà các bác sĩ chuyên khoa ung bướu không khuyên dùng, vì chứa nhiều phụ gia, nitric, chất bảo quản… Các món muối như: dưa, cà pháo muối chua, mắm cũng bị các bác sĩ liệt vào danh sách hạn chế sử dụng vì chứa nhiều muối, ăn thường xuyên dễ bị mắc bệnh tim, chưa kể có quá nhiều nitrite là nguồn gốc gây ung thư dạ dày.

Những món nướng, thường kích thích khứu giác nhờ mùi thơm của nguyên liệu cộng với gia vị. Tuy nhiên, món nướng là một trong những món có khả năng kích thích tế bào sản sinh bất thường.

BS Lương Lễ Hoàng - Trung tâm Oxy cao áp TP.HCM khuyên: chỉ ăn thịt nướng trên than đã được bao sẵn một lớp muội than trắng mỏng bên ngoài, bởi chính những hóa chất sinh ra khi thịt chín khét do nướng trên than mới bén lửa là nguyên nhân khiến tế bào sinh sản bất thường. Không riêng gì thịt, các loại tôm nướng, cua nướng, sò nướng… mà cả các loại bắp, khoai, đậu bắp… khi ăn nướng cũng cần nướng vừa chín tới trên các hòn than có nhiệt độ ổn định. Nếu nướng bằng bếp điện cũng cần điều chỉnh nhiệt sao cho không quá nóng dễ làm cháy xém thực phẩm.

Các món chiên ngập trong dầu có sức thu hút mãnh liệt nhiều người, nhưng nếu ăn thường xuyên, ngoài việc có thể gây béo phì, tăng mỡ máu còn là nguyên nhân làm cho tế bào không chịu chết (tế bào ung thư là những tế bào bình thường nhưng không chịu chết theo lập trình định sẵn).

Trong cơ thể, gan là nơi chịu trách nhiệm giải độc, tích lũy năng lượng. Trong trường hợp con vật đã ăn uống kháng sinh, chất tăng trưởng… sẽ tồn ở gan. Ngoài ra, gan cũng chứa nhiều cholesterol, vì thế, người cao tuổi, có bệnh tim mạch, tiểu đường cần hạn chế ăn gan.

Các món xáo với măng khô, măng tươi như: vịt xáo măng, chân giò hầm măng rất được ưa chuộng. Theo tính toán của chuyên gia dinh dưỡng, tuy măng chứa nhiều chất xơ, thích hợp với những ai muốn giảm cân hoặc đang bị táo bón, nhưng măng cũng chứa chất cyanide, chất này có thể biến đổi thành axit cyanhydric gây độc hại cho cơ thể (oxy hóa tế bào hồng cầu, khiến tế bào này không làm tròn nhiệm vụ “chuyên chở” oxy). Cần luộc măng trước khi nấu, trong khi nấu nên mở nắp để các chất độc này bay đi. Món này không nên cho trẻ em và thai phụ ăn.

Các món ăn chứa chất nhầy có công dụng “khóa” cholesterol không cho vào máu như: canh rau đay, mồng tơi, gỏi nha đam, gỏi bưởi… Song, đây là những món kỵ của người thường bị lạnh bụng, đi tiêu phân lỏng… Cà tím có công dụng ngăn ngừa tăng cholesterol, và là nguyên liệu của nhiều món hấp dẫn (cà tím tẩm bột chiên giòn, cà tím nướng, cà tím nấu cà ri…), nhưng cần nấu chín kỹ để không bị dị ứng, người không khỏe thì nên tránh xa các món cà.

Nhiều người uống nước dừa sau khi lao động nặng hoặc chơi thể thao để giải khát, nhưng theo BS Nguyễn Thị Kim Hưng - Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm TP.HCM, dừa chứa nhiều kali nên sẽ “gây sự” với những ai đang ra mồ hôi, lao động mệt mỏi. Những lúc này, nếu muốn uống nước dừa mà vẫn khỏe thì chỉ cần cho thêm chút muối (bù natri đã mất trong quá trình xuất mồ hôi).

Sau bữa ăn tối thanh đạm chỉ toàn bắp, khoai, đậu mà thấy khó ngủ, đó là do quá trình tiêu hóa chất xơ sinh khí làm trướng bụng khó ngủ.

Theo Cát Tường (PNCN)