Những món... không nên đội trời chung

1. Hạt mè và thịt gà: Mè tốt cho gan thận, bổ máu, nhuận trường thông tiện, đen tóc nhưng nếu ăn chung với gà sẽ bị trúng độc, có thể dẫn đến tử vong, dùng nước cam thảo sắc uống để chữa trị.

2. Táo đỏ, cá, hành: Táo đỏ tính bình, tốt cho tì vị, bổ khí huyết nhưng ăn chung với cá và hành sẽ khiến tiêu hóa không tốt.

3. Lá trà và trứng gà: Trong trà đậm có nhiều tannin có thể khiến protein trong trứng bị ngưng kết, khó tiêu hóa.

4. Chân giò và đậu nành: Cặn aldonicacid trong chất xơ đậu nành và chất khoáng trong chân giò hợp thành chelate làm giảm sự hấp thu của cơ thể đối với những chất này.

5. Gan bò và thức ăn có chứa vitamin C: Do vitamin C trong rau quả có tính hoàn nguyên rất mạnh, rất dễ bị các ion đồng trong gan bò oxy hóa mà mất đi hoạt tính sinh lý.

6. Cà rốt và củ cải: Cà rốt có chứa enzyme phân giải vitamin C, sẽ phá vỡ vitamin C của củ cải trắng khiến giá trị dinh dưỡng của hai loại củ này bị giảm đi.

7. Củ cải và nấm mèo: Củ cải tính bình hơi hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tan đàm ngừng ho… nhưng nếu ăn chung với nấm mèo có thể bị viêm da.

8. Thịt heo và ốc: Hai loại này cùng tính lạnh, nếu dùng chung dễ bị tổn thương ruột.

9. Nếp và gà: Công dụng chủ yếu của nếp là ôn bổ tì vị, rất tốt đối với những người bị tì vị thiếu hư, hay tiêu chảy nhưng ăn chung với thịt gà sẽ khiến cơ thể khó chịu.

10. Cá trích và bí đao: Cá trích tính ôn vị ngọt, tiêu sưng hết độc, lợi tiểu thông sữa nhưng nếu ăn chung với bí đao sẽ khiến cơ thể bị mất nước.

11. Dưa leo và cà chua: Dưa leo có enzyme phân giải vitamin C, dùng chung với cà chua sẽ khiến vitamin C trong cà bị phá vỡ, giảm đi giá trị dinh dưỡng.

12. Rau chân vịt và đậu hủ: Trong đậu hủ có hai chất magnesium chloride và calcium sulfate còn trong rau chân vịt có oxalic acid, hai loại này ăn chung sẽ sinh ra magnesium oxalate dehydrate và calcium oxalate, không thể hấp thu vào cơ thể.

TT (Theo Xinhua.net)