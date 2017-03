Những người dễ bị đột tử

Về giới, nam dễ bị đột tử hơn nữ. Ở lứa tuổi 25-55, tỉ lệ đột tử là 7 nam/1 nữ; từ 64 tuổi trở lên, tỉ lệ này là 2 nam/1 nữ.

Có khá nhiều nguyên nhân gây đột tử như nhồi máu phổi, thuyên tắc động mạch phổi, nhồi máu cơ tim cấp, vỡ các mạch máu lớn, tai biến mạch máu não nặng với tổn thương lan tỏa trên diện rộng v.v… Trong đó, theo các chuyên gia y học, bệnh về tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu.

88% đột tử là do bệnh lý về tim

Ở châu Âu và Mỹ, mặc dù đột tử xảy ra trong tất cả các bệnh về tim mạch nhưng nhiều nhất là bệnh về động mạch vành. Tình trạng đột tử có thể xảy ra khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, hoặc bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim bị rối loạn nhịp tim nhưng không được phát hiện hay không được điều trị đúng mức. Điều nguy hại là: Ở một số người trẻ, khỏe, các bệnh về động mạch vành nhiều khi không có biểu hiện gì ra bên ngoài. Bệnh nhân không hề thấy đau ngực, không hề mệt khi làm việc nặng nên người bệnh rất chủ quan.

Một số nguyên nhân về tim mạch khác cũng thường gặp ở những nạn nhân đột tử như bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn nở vô căn, bệnh lý van tim, các rối loạn nhịp tim như ngoại tâm thu, hội chứng Wolff-Parkinson-White…, hoặc các loạn nhịp tim do sử dụng tân dược.

Để tránh đột tử, việc khám sức khỏe như đo điện tim, siêu âm, xét nghiệm máu... định kỳ là rất cần thiết. Ảnh: HTD

Hiện nay thỉnh thoảng có người bị đột tử khi đi máy bay với nguyên nhân thuyên tắc động mạch phổi do huyết khối tĩnh mạch. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất ở những bệnh nhân bị suy tĩnh mạch. Với những vận động viên hay những người chơi thể thao, khả năng xảy ra đột tử rất cao, gấp đôi người bình thường. Chúng ta đã từng thấy có vận động viên chết ngay trên đường chạy hay trên sàn tập. Với những người này, phần lớn đều có bệnh tim mạch tiềm ẩn hoặc nhồi máu cơ cấp.

Cần khám sức khỏe định kỳ

Trong xã hội hiện đại, thuốc kháng sinh và các phương tiện điều trị y khoa phát triển như vũ bão. Nhờ vậy, các bệnh nhiễm trùng và các bệnh kinh điển đã bị đẩy lùi hoặc xóa bỏ như đậu mùa, uốn ván… Ngược lại, xã hội càng phát triển, càng công nghiệp hóa, vi tính hóa thì các bệnh về tim mạch càng có điều kiện phát triển.

Để tránh bị thần chết gọi đi bất ngờ, việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm là điều bắt buộc. Ngoài tầm soát khả năng bị ung thư, bệnh về hô hấp, thầy thuốc có thể yêu cầu bệnh nhân làm điện tim gắng sức - đây là một trong những xét nghiệm bắt buộc để đánh giá tình trạng đáp ứng của hệ tim mạch với những hoạt động gắng sức. Một phim chụp tim phổi, một lần đo điện tim và cao hơn là siêu âm tim, việc xét nghiệm đánh giá các rối loạn chuyển hóa về đường, về mỡ trong máu v.v… là rất cần thiết. Nếu phát hiện các bất thường, dù là rất nhỏ thì người bệnh nên đến ngay các thầy thuốc chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không quá bi quan hay quá chủ quan về sức khỏe, một thái độ sống cân bằng sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều điều không hay từ cuộc sống.

.Đột tử là bệnh của người lớn tuổi? + Sai. Đột tử đến với mọi lứa tuổi. Nhiều thanh niên khỏe mạnh có thể tiềm ẩn nguyên nhân tim mạch, chẳng qua chưa có biểu hiện lâm sàng. . Triệu chứng có thể nhận biết sớm? + Đúng. Nhưng chỉ trong một giờ, đó là: co giật, vật vã, đau ngực, đau đầu, khó thở, vã mồ hôi, da tái hoặc đỏ. . Đa phần bệnh nhân được phát hiện quá muộn? + Đúng. Có khoảng 95% nạn nhân bị đột quỵ ở nhà, lúc người thân phát hiện thì họ đã chết. Chỉ có khoảng 5% đến được bệnh viện và 2% trong số họ được cứu sống. . Khi bệnh nhân bị đột quỵ, người thân nên tìm cách sơ cứu theo kinh nghiệm dân gian? + Sai. Ở Việt Nam và một số nước khác, do chưa ý thức được mức độ trầm trọng của bệnh nên nạn nhân thường được để ở nhà để cạo gió hoặc các biện pháp cứu chữa theo kinh nghiệm. Việc này sẽ làm mất đi thời gian vàng từ 4 đến 8 phút mà não và tim nạn nhân có thể hoạt động trở lại trong tình trạng thiếu oxy. . Y học hiện chưa thể làm gì với căn bệnh này? + Sai. Với thầy thuốc có kinh nghiệm và các phương pháp chẩn đoán hiện đại như chụp X-quang vi tính đa lát cắt có dư, chúng ta có thể phát hiện dễ dàng bệnh này. Tuy nhiên, việc điều trị cũng khá khó khăn, kết quả điều trị thì thất thường. Để phòng ngừa biến chứng thuyên tắc động mạch phổi, các thầy thuốc Ấn Độ còn có sáng kiến đặt một cái dù vào trong lòng tĩnh mạch chủ dưới để chặn bắt các cục máu đông trôi về tim. Tuy nhiên, kỹ thuật này còn khá đắt tiền và không phải ai cũng có thể thực hiện được.

PGS-TS NGUYỄN HOÀI NAM, Trường ĐH Y Dược TP.HCM