Những người khoái… đốt nhà!

Có cháy mới vui

Nhận diện người thích đốt nhà



Dấu hiệu và triệu chứng của xung động đốt nhà thật sự không thể phân biệt được với các dạng phóng hoả khác. Các bệnh nhân thường được xác định sau khi trách nhiệm pháp lý đã được loại trừ. Sau đây là một số tiêu chuẩn chẩn đoán: tái diễn nhiều lần hành vi châm lửa có cân nhắc và nghĩ đến hoả hoạn. Có cảm xúc căng thẳng hoặc kích thích trước khi hành động. Biểu hiện bị lôi cuốn với lửa và với tất cả những gì liên quan đến lửa.Thích thú, nhẹ nhõm khi châm lửa gây hoả hoạn, khi chứng kiến lửa cháy hoặc khi tham gia giải quyết sau hoả hoạn. Hành vi châm lửa phóng hoả không vì lợi ích tiền bạc, cũng không để biểu thị tư tưởng chính trị xã hội, không để nguỵ trang một hành vi tội phạm, không thể hiện sự nổi giận hay sự trả thù, không để cải thiện điều kiện sống, cũng không phải do hoang tưởng hoặc suy giảm khả năng phán xét (trong sa sút tâm thần, chậm phát triển tâm thần hoặc do tác động của chất gây nghiện).