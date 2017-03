Những nguy hiểm không ngờ từ trái bơ

Nếu ăn quá nhiều sẽ làm tổn thương gan, dẫn đến dị ứng, ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc, khiến cơ thể tăng cân,...

Mặc dù ăn bơ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm cholesterol gây hại, phòng chống ung thư, cải thiện thị giác...



Nếu ăn quá nhiều bơ sẽ dẫn tới những tác hại khôn lường. Hình minh họa.

Tổn thương gan

Trong trái bơ chứa nhiều collagen. Đây là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều trái bơ, collagen có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn trái bơ với lượng vừa phải.

Nhiều calo, tăng cân

Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi hàm lượng calo trong quả bơ khá cao nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân.

Mất tác dụng của thuốc

Trái bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc.

Chọn bơ ngon

Muốn biết bơ non hay già, hãy nhìn phần cuống, cuống to thì quả bơ đó là non.

Để chọn được trái bơ ngon, chín tự nhiên, bạn hãy quan sát phần vỏ bơ xem có căng bóng nhưng vẫn hơi sần sùi không? Bạn đừng lấy những quả bơ đã mền nhũn vì dễ là quả bơ nẫu.

Bơ ngon là khi ta bóp nhẹ thấy hơi mềm cầm chắc tay, không ọp. Nếu không, hãy thử bấm nhẹ vào cuống bơ, thấy hơi mềm thì chọn. Mặc dù phần đuôi chưa mềm nhưng nó sẽ chín dần về sau.

Có một loại bơ khi chín phần hạt sẽ tách khỏi thịt, lắc nhẹ kêu lúc lắc, đó là bơ nâu. Tuy nhiên, nếu khi lắc hạt lăn nghe quá rõ thì trái bơ đó thịt sẽ mỏng. Bơ dáng tròn thì hạt thường to nhưng ít xơ còn bơ dáng thuôn dài thì hạt nhỏ mà thịt lại dày nhưng sẽ có xơ.

Nếu bạn muốn thưởng thức những trái bơ thật béo, thật ngậy hãy lựa chọn nhưng trái bơ vỏ màu xanh, khi chín có màu xanh sáng, bóng, lấm tấm điểm vàng.

Đừng để bơ quá lâu trong tủ lạnh, sẽ mất hương vị. Nên mua để ăn trong 1 -2 ngày. Bơ xanh thì để ngoài cho chín rồi mới giữ trong tủ lạnh.