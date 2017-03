Những nguyên nhân gây ung thư ít ai ngờ

1. Các sản phẩm làm sạch không khí hoặc khử mùi phòng



Một nghiên cứu đăng trên tờ The Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology năm 2012 cho biết phthalates, là những chất rất phổ biến trong các sản phẩm làm sạch không khí hoặc khử mùi phòng, thúc đẩy tốc độ phát triển của ung thư. Ung thư sẽ phát triển nhanh hơn nếu bị tiếp xúc thường xuyên với phthalat. Vì thế thay vì sử dụng các sản phẩm để khử mùi, hãy đặt hoa tươi hoặc nến thơm trong phòng để mang lại không khí tươi mát cho căn phòng của bạn.









Theo Anh Khôi (DT/ Medic)

Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai dạng uống có nguy cơ bị ung thư miệng cao hơn những người không dùng. Nhưng sau khi ngưng sử dụng thuốc tránh thai thì nguy cơ ung thư sẽ giảm đi. Đó là vì thuốc tránh thai uống làm mất cân bằng nội tiết. Nên cân nhắc các hình thức tránh thai khác để giảm nguy cơ ung thư.Một nghiên cứu thấy rằng những phụ nữ phải làm việc ca đêm dễ bị ung thư hơn những người nghỉ ở nhà. Cho dù không làm thường xuyên thì làm ca đêm chỉ 3 lần mỗi tuần cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nếu công việc của bạn bắt buộc phải làm ca đêm thì bạn cần ngủ nhiều vào ban ngày và dùng thêm các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng.Một nghiên cứu đã cho thấy nước súc miệng chứa ethanol có liên quan với ung thư miệng. Hợp chất này có thể gây tổn thương các mô trong miệng và khiến bạn nhạy cảm hơn với các chất gây ung thư có trong khói thuốc lá.Một nghiên cứu công bố năm 1995 đã tuyên bố rằng mặc áo ngực có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Mặc dù kết quả của nghiên cứu này đến nay vẫn chưa được chứng minh, song các nhà khoa học cho biết phụ nữ hạn chế mặc áo ngực thường có mô cơ không quá dày đặc, qua đó làm giảm nguy cơ ung thư vú.