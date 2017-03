Những nguyên nhân "lạ" gây đau đầu

Khi bị nhức đầu, người bệnh thường nghĩ ngay đến việc dùng thuốc giảm đau, song các nhà nghiên cứu cho rằng, việc xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh sẽ giúp chữa trị dứt điểm và ngăn ngừa chứng này tái phát. Sau đây là một số nguyên nhân "lạ" gây đau đầu vừa được công bố trên asiaone.com:



1. Gội đầu ở tiệm:



Người ta thường nghĩ đến tiệm gội đầu là để được massage và thư giãn. Tuy nhiên các nhà khoa học chỉ ra, chính tư thế gội đầu ở tiệm (trong khi cơ thể bạn nằm trên ghế khô và chỉ có cái đầu được gội nước) là nguyên nhân gây ra chứng đau đầu.



Bên cạnh đó, nhà Thần kinh học Michael Gross cũng chỉ ra một số tư thế khác cũng gây đau đầu như: kẹp chiếc điện thoại giữa vai và tai trong lúc trò chuyện hoặc ngồi trên một chiếc ghế không có chỗ tựa lưng.



2. Ho cũng khiến đau đầu:



Bên cạnh nguyên nhân gây đau đầu do hắt hơi, hỉ mũi hay tư thế cúi thấp người, thống kê mới đây cho thấy, khoảng 1% đau đầu là do ho, được gọi là "đau đầu ho". Và nam giới là đối tượng dễ mắc phải.



Nhức đầu dạng này thường đi kèm với các triệu chứng khác như đau cổ, mất cân bằng, giảm thị lực, mất ngủ, ù tai. Vì thế các bác sĩ khuyên nếu bạn bị "đau đầu ho" thì tốt nhất nên chữa bệnh ho trước thay vì vội chữa nhức đầu.



3. Chạy bộ trên máy tập thể dục:



Bạn thấy đau đầu sau khi chạy bộ trên máy tập thể dục? Triệu chứng này được gọi là "đau đầu do gắng sức" vì khi vận động như thế các mạch máu ở cổ, đầu và da đầu bị sưng, gây áp lực và dẫn đến đau đầu. Đối với những người có tiền sử đau nửa đầu càng dễ bị triệu chứng này.



Các bác sĩ khuyên khi bị "đau đầu do gắng sức", tốt nhất bạn nên thay đổi phương pháp tập thể dục sang bơi lội thay vì chạy bộ. Bên cạnh đó việc dùng thuốc chống viêm khoảng 30 phút trước khi tập thể dục cũng giúp hạn chế chứng này.



4. Phong cách sống:



Những người hay mặc cảm tự ti hoặc lo lắng thường mắc chứng đau nửa đầu. Điều này được các bác sĩ lý giải do mỗi khi người ta căng thẳng, lo âu sẽ ngăn cản sự sản sinh hóa chất serotonin trong não. Chính nồng độ thấp serotonin là nguyên nhân gây ra những cơn đau.



5. Thực phẩm:



Một số thực phẩm có chứa chất tyramine được xác định là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu. Tyramine chủ yếu tìm thấy trong thực phẩm được bảo quản, lên men, hun khói, ướp... Bên cạnh đó, một số loại thực phẩm khác cũng có nồng độ tyramine cao như hamburger, phô mai, sôcôla và thịt chế biến sẵn.



Ngoài ra một số loại trái cây như dứa (thơm) và chuối cũng có chứa tyramine.



6. Cột tóc:



Phụ nữ và cả nam giới hay cột tóc chặt thường dễ bị đau đầu. Triệu chứng tương tự cũng xảy ra khi bạn tết (bện) tóc hoặc đội mũ chật.



7. Đời sống tình dục:



Trong một cuộc khảo sát cho thấy, 46% số người thừa nhận bị nhức đầu khi quan hệ tình dục. Đây cũng được gọi là chứng nhức đầu do “cố gắng quá sức” (như làm việc hoặc vận động quá sức). Các bác sĩ Bệnh viện Thần kinh tại Risskov, Đan Mạch cho biết, nam giới thường dễ mắc chứng này hơn.



8. Tắm nước nóng:



Trong khi một số người thấy thoải mái khi tắm bằng một vòi sen nước ấm thì một khác lại cảm thấy đau đầu. Điều này được lý giải là do nhiệt độ nước ấm làm thay đổi huyết áp cơ thể dẫn tới chứng đau đầu (thường là nhức vùng trán) và không kéo dài quá 5 phút.



Ngoài ra, dùng nước lạnh hoặc ăn kem cũng có thể gây ra triệu chứng tương tự.



9. Hút thuốc lá:



Các nhà nghiên cứu tại Đại học Salamanca (Tây Ban Nha) cho rằng, chất nicotine trong thuốc lá khiến các mạch máu não bị co lại gây tắc nghẽn chính là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy nhức đầu.



10. Thiếu ngủ:



Cũng giống như trạng thái căng thẳng, thiếu ngủ làm giảm nồng độ serotonin trong não và gây ra đau đầu.



Một nghiên cứu do Trung tâm chuyên về bệnh nhức đầu tại Atlanta thực hiện trên hơn 1.200 bệnh nhân bị đau nửa đầu ghi nhận, những người ngủ 6 giờ vào ban đêm bị đau đầu nặng và thường xuyên hơn so với những người ngủ đủ 8 tiếng.



11. Thời tiết nóng:



Theo một nghiên cứu tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess ở Boston cho thấy, chứng nhức đầu gia tăng cùng với sự gia của tăng nhiệt độ. Kết quả này càng được khẳng định khi khảo sát ghi nhận có rất nhiều người Singapore bị nhức đầu vì đi bộ giữa trưa nắng.



Và các nhà nghiên cứu còn chỉ ra, nguy nhức đầu sẽ tăng 7,5% mỗi khi nhiệt độ tăng lên 12,8 độ C. Vì thế người dân được khuyên đội mũ hoặc dùng ô che nắng cũng giúp hạn chế phần nào.





Theo Thi Trân (VNE)