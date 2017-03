Những nguyên tắc nhỏ cho bữa ăn khỏe mạnh

1. Không bỏ bữa sáng

2. Hạn chế chan canh khi ăn

3. “Tạo” màu sắc cho bữa ăn

4. Sử dụng hợp lý hàm lượng các chất béo

5. Ngồi bàn khi ăn tốt cho tiêu hóa

6. Tránh nói chuyện hoặc xem tivi trong bữa ăn

Những nguyên tắc nhỏ cho bữa ăn khỏe mạnhMột trong những sai lầm phổ biến nhất của chúng ta là không ăn bữa ăn sáng, đặc biệt nếu đó là trẻ em. Việc bỏ bữa sáng có thể làm suy giảm hoạt động của các nơron thần kinh, lâu ngày có thể làm suy giảm trí nhớ cũng như trí thông minh.Việc bổ sung một bữa sáng giàu protein và chất xơ sẽ giúp cung cấp năng lượng, duy trì hoạt động của các tế bào trong cơ thể.Nhiều người cho rằng, chan canh là một thói quen tốt và có lợi cho hệ tiêu hoá nhưng thực chất không phải như vậy. Khi ăn, khoang miệng sẽ tiết ra nước bọt, giúp cảm nhận được sự thơm ngon của món ăn cũng như góp phần đẩy nhanh quá trình phân giải và tiêu hoá của thức ăn xuống dạ dày.Việc chan canh hoặc kết hợp uống nước khi ăn có thể làm thức ăn trôi thẳng vào dạ dày mà không cần tới sự “tác nghiệp” của khoang miệng, lâu ngày sẽ làm cơ thể dần mất đi phải ứng tiết nước bọt khi ăn cơm và làm tăng thêm “gánh nặng” của dạ dày trong việc tiêu hoá thức ăn.Giải pháp tốt nhất cho bạn trong bữa ăn là hãy uống nước canh sau khi đã ăn cơm xong. Việc này không những làm sạch miệng hơn mà còn kích thích tiêu hóa và tạo cảm giác ngon miệng cho bữa ăn.Việc đa dạng hoá các loại thực phẩm cũng như phương thức chế biến món ăn có thể đưa lại những tác động tích cực đối với hệ tiêu hoá cũng như sức khỏe chung.Mỗi màu sắc thực phẩm lại đem lại những tác dụng nhất định tới sức khỏe. Ví dụ như: các thực phẩm màu đỏ như cà chua, ớt đỏ… chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, các thực phẩm màu xanh như: rau cải, hành tây, tỏi tây… có chứa nhiều hợp chất đẩy lùi các tế bào ung thư, thực phẩm màu cam như: bí ngô, cà rốt… giàu vitamin A và beta caroten giúp sáng mắt, đẹp da…Vì vậy, hãy biết “làm đẹp” và cân bằng chế độ ăn uống của mình bằng cách kết hợp những các loại thực phẩm với những màu sắc đa dạng, phong phú để làm “đẹp mắt” và cung cấp cho cơ thể đầy đủ các vitamin, và khoáng chất giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.Nhiều người quan niệm rằng bữa ăn càng ít chất béo càng tốt. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Việc kết hợp hợp lý thành phần giữa các loại chất béo sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.Chất béo có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng duy trì hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Chất béo tồn tại trong nhiều loại thực phẩm: mỡ động vật, dầu thực vật, cá, trứng, đạu nành, vừng, lạc… Chất béo được chia là làm 2 loại chính: chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật.Thông thường, chất béo nguồn gốc thực vật tốt hơn chất béo có nguồn gốc động vật vì không chứa thành phần cholesterol gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc nếu dùng quá nhiều chất béo thực vật cũng sẽ làm tăng hàm lượng chất béo, dẫn tới béo phì, thừa cân, tích tụ mỡ ở phủ tạng...Lượng chất béo vừa phải là 20-25% năng lượng trong khẩu phần ăn. Nhưng nhưng với người cao tuổi thì khẩu phần chất béo là 15-20%; với người có nguy cơ bệnh tim mạch thì không được ăn quá 10% chất béo trong khẩu phần.Những người làm việc trí óc hoặc cần nhiều thể lực sẽ mất nhiều kalo, vì vậy khi chế biến thức ăn cần kết hợp với việc dùng chất béo động vật vì loại chất béo này giúp sản sinh năng lượng nhanh và nhiều hơn so với chất béo thực vật.Việc ngồi ngay ngắn trên ghế khi dùng bữa sẽ giúp thả lỏng các cơ, đặc biệt là vùng bụng và các cơ quan tiêu hóa, từ đó giúp bạn ăn ngon miệng hơn và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn xuống dạ dày.Ngược lại, việc ngồi gập hoặc khoanh chân khi ăn sẽ tạo nên sức ép cho vùng bụng dưới và các cơ quan tiêu hóa bên trong. Hậu quả của việc khoanh chân và ngồi gập khi ăn là căn bệnh đau và viêm loét dạ dày thường gặp.Những hình ảnh, âm thanh phát ra từ chiếc tivi hoặc chủ đề từ những câu chuyện phiếm của các thành viên trong gia đình vào bữa ăn có thể làm bạn “đánh mất” sự tập trung “chuyên môn” của mình.Não bộ còn “mải” xử lý những tín hiệu đó nên không thể cho bạn cảm giác ngon miệng cũng như điều khiển sự co bóp và tiết dịch vị để tiêu hóa thức ăn của dạ dày.Vì vậy, nói chuyện phiếm hoặc xem tivi khi dùng bữa có thể làm bạn mắc phải các chứng bệnh như: đầy bụng, khó tiêu, béo phì…