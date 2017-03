Những nữ bệnh nhân chỉ "chạm vào giai" là khỏi

Bị tâm thần vì lấy chồng muộn



Bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) đã trực tiếp điều trị cho rất nhiều những cô gái thành đạt trong công việc nhưng do quá kén chọn, đến khi ngoài tuổi “băm” mà vẫn ế chồng.



Một trong những bệnh nhân gây “ấn tượng” với những người bệnh lẫn các bác sỹ điều trị ở viện Sức khỏe tâm thần là trường hợp một bệnh nhân ở Thanh Hóa. Hiện nay đã 35 tuổi, sinh ra trong một gia đình cơ bản, được học hành giáo dục đàng hoàng và hiện đang làm việc ổn định tại một cơ quan nhà nước tại thành phố Thanh Hóa nên đối tượng này khá “cành cao” khi tìm cho mình một người đàn ông ưng ý.



Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ vì những người đàn ông đến với mình không đạt yêu cầu, tuổi lại càng nhiều, đối tượng này bắt đầu tìm đường giải khuây bằng cách làm việc thật nhiều và mở rộng các mối quan hệ ảo trên các diễn đàn, mạng xã hội.



Cũng kể từ đây, mọi người trong gia đình bắt đầu thấy cô sống khép kín. Ban đầu khi bị giục chuyện lấy chồng, cô còn phản ứng một cách từ tốn. Nhưng về sau, mỗi khi bị gia đình giục giã, cô đều nổi xung cho rằng mình còn trẻ, còn xinh đẹp, không việc gì phải vội.



“Khi gia đình thấy cô này bắt đầu có biểu hiện không bình thường như thích la hét, nhảy múa rồi đập phá đồ đạc trong nhà, đặc biệt là có tật “thèm” đàn ông, mỗi lần thấy đàn ông là cô ấy “nude” thoải mái thì gia đình hoảng quá, đưa vào viện tâm thần điều trị. Có chuyên môn và kinh nghiệm nên chỉ cần nghe và quan sát qua là chúng tôi biết bệnh nhân vì ám ảnh quá lớn về một điều gì đó trong cuộc sống đã dẫn đến bị hoang tưởng nặng. Ở đây là nỗi ám ảnh vì lấy chồng quá muộn”, bác sỹ Dũng nói.



Theo bác sỹ Dũng, viện của ông thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh như thế này và thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân nữ chưa có chồng ở độ tuổi ngoài 30 bị hoang tưởng có xu hướng gia tăng. Mức độ bị hoang tưởng cũng còn tùy thuộc vào từng người cụ thể. Bệnh này không phải do các yếu tố khách quan mang lại mà do chính con người từ những thay đổi về lối suy nghĩ trong cuộc sống đã tạo nên.



Bệnh nhân kể trên có mức độ hoang tưởng chưa phải lớn nhất trong số những người mà bác sỹ Dũng đã khám và điều trị. Có bệnh nhân bị hoang tưởng cùng nguyên nhân như trên, nhưng sau khi được... chạm vào đàn ông thì bỗng trở lại bình thường!



Thậm chí, có người khao khát đàn ông đến nỗi chưa chạm vào người, mới chỉ nhìn bằng mắt nhưng bệnh nhân đã hét toáng lên và liên tục nói người đó đã quan hệ tình dục với mình!



Cân bằng giữa mong muốn và thực tế



Giải thích căn nguyên dẫn đến những hiện tượng trên, bác sỹ Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Phụ nữ đang tuổi thanh xuân, hormon sinh dục tăng cao nhưng không được đáp ứng nhu cầu sinh lý (một cách tự nhiên) sẽ khiến họ bị ức chế. Kéo dài tình trạng này sẽ khiến họ mắc một chứng bệnh tâm thần gọi là hoang tưởng hưng cảm, với những biểu hiện tương tự như các trường hợp kể trên”.



Trên thực tế, có 3 nhóm nguyên nhân khiến bệnh tâm thần phát sinh: Tâm lý (gặp các ức chế và tinh thần, gây các sang chấn tâm lý), Nội sinh (do cơ thể tự phát ra) và nguyên nhân thứ 3 là bệnh tâm thần xuất hiện sau những tổn thương thực thể. Những bệnh nhân bị tâm thần vì hoang tưởng do không lấy được chồng như trên có thể xếp vào cả loại 1 (tâm lý) lần loại 2 (nội sinh).



“Những bệnh nhân trên bị rối loạn cảm xúc. Trước khi bị hoang tưởng hưng cảm, họ đã trải qua giai đoạn trầm cảm với những biểu hiện như mệt mỏi, lo âu, rối loạn giấc ngủ, đuối hơi khi làm việc làm giảm hiệu suất lao động. Kéo dài tình trạng này sẽ dẫn tới các biểu hiện hưng cảm như nói nhiều, luôn muốn can thiệp vào công việc của người khác nhưng không đem lại kết quả gì, đặc biệt là tính tình thay đổi rõ rệt”, bác sỹ Dũng nói.



Hiện nay, thực tế cho thấy những bệnh nhân mắc các bệnh hoang tưởng, hoang tưởng hưng cảm (nặng hơn hoang tưởng) có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều. Bác sỹ Dũng cho rằng, hiện nay các bạn trẻ (trong đó có không ít phụ nữ) có tham vọng lớn trong cả cuộc sống riêng lẫn công việc, hoặc bản thân người đó bị gia đình áp đặt. Nhưng nếu không đạt được mong muốn, những ức chế phát sinh và kéo dài sẽ gây nên những bệnh tâm lý như trên.



Một lời khuyên bác sỹ Dũng đưa ra là khi có các biểu hiện bất thường về tâm lý, không nên đi khám vòng vo, bệnh nhân cần có sự trợ giúp của các bác sỹ tâm thần.



“Đồng thời mỗi người hãy luôn hài hòa giữa nhu cầu và thực tế để cảm thấy hài lòng về cuộc sống, tránh những sang chấn tâm lý do không đạt được mong muốn”, bác sỹ Dũng khuyến cáo.



Đối với những trường hợp đã phát bệnh (như những trường hợp nêu trên), các bác sỹ sẽ dùng thuốc kết hợp với phương pháp bình thần để bệnh nhân mau chóng hồi phục. Còn đối với những trường hợp đang “ủ bệnh” mà biết được mình đang “ủ bệnh” thì có thể sử dụng thuốc an thần để kìm hãm bớt mong muốn hoặc dùng thuốc nội tiết tố để giảm hormon sinh dục.



Thêm nữa, vai trò giáo dục của gia đình cũng rất quan trọng, không nên gây áp lực hoặc miệt thị mà cần chia sẻ, động viên để người bệnh tìm được những niềm vui mới.





Theo Ngọc Anh (VNN)