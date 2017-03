Những sai lầm chết người về đột quỵ

Không thể điều trị đột quỵ



Phần lớn các ca đột quỵ đều là đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nguyên nhân là do một cục máu đông. Những trường hợp này có thể được điều trị. "Trong vòng 4 tiếng rưỡi từ khi khởi phát triệu chứng đột quỵ, chúng tôi có thể cho bệnh nhân dùng thuốc phá vỡ cục máu đông. Loại thuốc này có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược tác hại mà cơn đột quỵ gây ra", Rybinnik nói.



Dấu hiệu phổ biến nhất của đột quỵ là lên cơn đau



Thực tế, "chỉ có khoảng 30% người dân đau đầu khi bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Do đó, những cơn đau không phải là một triệu chứng xác thực", Bershad tuyên bố. Các triệu chứng đột quỵ phổ biến bao gồm đột ngột bị tê liệt hay yếu ở một bên người, nhìn thấy 2 hình ảnh của cùng một vật, lẫn lộn, không hiểu những điều mọi người nói. "Nếu bạn gặp những triệu chứng trên, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức".



Đột quỵ không di truyền



Thực tế hoàn toàn khác hẳn. "Các yếu tố về tim mạch làm tăng nguy cơ đột quỵ chẳng hạn như chứng tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì đều di truyền. Những nguyên nhân hiếm gặp gây đột quỵ ở những người trẻ tuổi, chẳng hạn như khối u tim, rối loạn đông máu và những bất thường liên quan đến mạch máu cũng có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác".



Hút thuốc không ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ



Thực tế, "hút thuốc lá là một trong những yếu tố quan trọng làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Điều này đúng với cả đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết".